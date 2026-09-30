Ailín Pérez hace historia: llegó al segundo escalón del ranking en la UFC

La peleadora argentina Ailín Pérez sigue marcando su huella en la historia del deporte al lograr una impresionante racha de siete victorias consecutivas, lo que la ha llevado a ocupar el segundo lugar en el ranking de la UFC en la categoría de peso gallo femenino.

Su ascenso en el ranking se consolidó tras una victoria por decisión unánime sobre la brasileña Norma Dumont, quien quedó desplazada al tercer puesto. Esta victoria no solo destaca el talento de Pérez, sino que también resalta su papel como pionera en las artes marciales mixtas argentinas, convirtiéndose en la mejor rankeada en la historia de la UFC.

Con este logro, Ailín Pérez se acerca a la posibilidad de convertirse en la primera argentina en pelear por un título en la UFC, un objetivo que la motiva a seguir trabajando y mejorando. La última pelea de Pérez no solo la dejó con una victoria, sino que también la posicionó como una candidata potencial para ser la suplente en el próximo combate por el título gallo, que enfrentará a Kayla Harrison y a la veterana brasileña Amanda Nunes el 14 de noviembre.

La racha de triunfos de Pérez comenzó hace tres años, en julio de 2023, cuando logró una victoria ante la estadounidense Ashlee Evans-Smith. Desde entonces, ha enfrentado a rivales de alto nivel, incluyendo a la panameña Joselynne Edwards, quien actualmente ocupa un lugar superior en el ranking y es vista como la principal aspirante al título que ostenta Harrison.

De sus siete victorias, solo una fue por sumisión, donde logró someter a la rusa Daria Zhelezniakova en septiembre de 2024. La victoria de Pérez no solo es un testimonio de su habilidad en el octágono, sino que también refleja su dedicación y compromiso con el deporte.

En su estilo distintivo, Pérez ha continuado con la tradición de celebrar sus triunfos bailando de espaldas a sus rivales, lo que la ha convertido en una figura popular dentro de la UFC. Al finalizar su última pelea con poco daño recibido, se mostró lista para cualquier oportunidad que se presente en el futuro cercano.

Con su mirada fija en el objetivo de traer el primer campeonato de la UFC a Argentina, Ailín Pérez se prepara para enfrentar a Kayla Harrison, quien es conocida como la reina del peso gallo y que ha tenido un comienzo impresionante en la UFC, ganando el título en solo tres combates, dos de ellos por sumisión.

Con 36 años, Harrison es bicampeona olímpica de judo y ha demostrado ser una competidora formidable en el octágono, con un récord de 19 victorias y solo una derrota en 20 peleas. Este próximo combate promete ser un desafío emocionante tanto para Pérez como para Harrison.