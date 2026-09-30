Cadena 3 celebra a San Jerónimo con una noche de música y humor en el Teatro Real

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Cadena 3 se suma a los festejos por San Jerónimo, patrono de la ciudad de Córdoba, con una noche especial de música, humor y encuentro en el Teatro Real.

La cita es este miércoles 30 de septiembre, a las 20, en la Sala Carlos Giménez, con la conducción de Geo Monteagudo y Raúl Monti.

El escenario reunirá a grandes artistas de distintos géneros. La música folclórica estará representada por el Dúo Coplanacu y Destino San Javier, mientras que La Pepa Brizuela llevará el cuarteto a la celebración.

También habrá lugar para el humor con la participación de

"La Bicho", en una propuesta pensada para compartir junto a los oyentes una de las fechas más importantes para la ciudad.

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Entradas agotadas

La entrada es sin cargo y y se retiraron: el teatro estará lleno.

Una noche para celebrar a San Jerónimo con música, humor y la compañía de Cadena 3.

• Datos del evento

-Fecha: miércoles 30 de septiembre

-Hora: 20:00

-Lugar: Sala Carlos Giménez – Teatro Real

-Conducción: Geo Monteagudo y Raúl Monti

-Artistas: Dúo Coplanacu, Destino San Javier, La Pepa Brizuela y la Bicho