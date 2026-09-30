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Cadena 3 celebra a San Jerónimo con una noche de música y humor en el Teatro Real

Este miércoles 30 de septiembre, "Viva la Radio" festeja al patrono de la ciudad con un encuentro especial. Dúo Coplanacu, Destino San Javier, La Pepa Brizuela y la Bicho serán parte de la celebración.

30/09/2026 | 15:46Redacción Cadena 3

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Cadena 3 se suma a los festejos por San Jerónimo, patrono de la ciudad de Córdoba, con una noche especial de música, humor y encuentro en el Teatro Real. 

La cita es este miércoles 30 de septiembre, a las 20, en la Sala Carlos Giménez, con la conducción de Geo Monteagudo y Raúl Monti.

El escenario reunirá a grandes artistas de distintos géneros. La música folclórica estará representada por el Dúo Coplanacu y Destino San Javier, mientras que La Pepa Brizuela llevará el cuarteto a la celebración.

También habrá lugar para el humor con la participación de
"La Bicho", en una propuesta pensada para compartir junto a los oyentes una de las fechas más importantes para la ciudad.

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Entradas agotadas

La entrada es sin cargo y y se retiraron: el teatro estará lleno.

Una noche para celebrar a San Jerónimo con música, humor y la compañía de Cadena 3.

• Datos del evento

-Fecha: miércoles 30 de septiembre

-Hora: 20:00

-Lugar: Sala Carlos Giménez – Teatro Real

-Conducción: Geo Monteagudo y Raúl Monti

-Artistas: Dúo Coplanacu, Destino San Javier, La Pepa Brizuela y la Bicho

Lectura rápida

¿Qué evento está organizando Cadena 3? Una noche especial de música, humor y encuentro por San Jerónimo.

¿Quiénes conducirán el evento? Geo Monteagudo y Raúl Monti.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? El miércoles 30 de septiembre a las 20 en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real.

¿Qué artistas participarán? El Dúo Coplanacu, Destino San Javier, La Pepa Brizuela y la Bicho.

¿Cómo se consiguen las entradas? Las entradas son sin cargo y se retiran desde el lunes 28 de septiembre en la portería de Cadena 3, Alvear 139.

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