Permanece estable en terapia la mujer de 82 años atacada por un pitbull en Villa Allende
La jubilada fue sometida a dos operaciones y permanece lúcida y estable en terapia intensiva de la Clínica San Isidro de Jesús María.
30/09/2026 | 16:00Redacción Cadena 3
FOTO: Una vez más, un pitbull involucrado en un feroz ataque (archivo).
La mujer de 82 años que fue atacada por un perro de raza pitbull en Villa Allende permanece internada en terapia intensiva de la Clínica San Isidro, en Jesús María.
Según el último parte médico, la jubilada se encuentra lúcida y estable, luego de haber sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas. La última operación finalizó durante las últimas horas.
El doctor Fernando González, integrante del servicio de terapia intensiva de la Clínica San Isidro, explicó que se trata de una herida compleja y con riesgo de infección debido a la mordedura.
“Las heridas por mordedura de perro son heridas muy contaminantes, con riesgo de infecciones”, señaló el profesional. Por ese motivo, la paciente permanece bajo una amplia cobertura antibiótica.
Durante la mañana volvió a ingresar al quirófano, donde se le colocó una tracción. Actualmente continúa a cargo del servicio de traumatología y permanece internada en terapia intensiva.
El equipo médico indicó que, por el momento, está lúcida y estable, medicada con analgésicos y antibióticos, mientras se evalúa la evolución de la lesión en su pierna y los próximos pasos para resolver definitivamente su situación.
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La mujer que había sido atacada este martes a la siesta por un perro pitbull en la ciudad cordobesa de Villa Allende y sufrió graves heridas.
El animal derribó a la víctima y la mordió hasta que varios vecinos intervinieron para intentar rescatarla. En el intento de detener el ataque, mataron al perro.
Informe de Eric Italia
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una mujer de 82 años fue atacada por un perro pitbull en Villa Allende.
¿Quién informó sobre el ataque? El intendente Pablo Cornet informó a Cadena 3.
¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió este martes a la siesta.
¿Dónde tuvo lugar el ataque? En el barrio Lomas Sur de Villa Allende.
¿Cómo fue el desenlace? La mujer fue trasladada al hospital de Jesús María y el perro fue matado.
¿Por qué hay preocupación entre los vecinos? Porque el perro ya había tenido antecedentes de ataques previos.