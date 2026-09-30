El 79,3% de los médicos matriculados en Argentina se encuentra activo según nuevo estudio

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- Un reciente informe del Ministerio de Salud de la Nación indica que cerca del 80 por ciento de los médicos matriculados en Argentina se encuentran actualmente ejerciendo su profesión. Este análisis se basa en los datos del Registro Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS) al 31 de diciembre de 2025.

Según el estudio, hay un total de 244.588 médicos registrados en el país. En este contexto, la cartera sanitaria ha implementado un nuevo sistema que integra información laboral, tributaria, previsional y migratoria para un control más detallado.

El análisis revela que el 79,3 por ciento de los médicos habilitados están activos en su profesión, mientras que el 20,7 por ciento (50.561) se encuentra inactivo. A pesar de que esta nueva metodología no generó un cambio significativo en la tasa nacional de disponibilidad, que pasó de 41,6 a 41,8 médicos por cada 10.000 habitantes, permitió la inclusión de 26.998 profesionales mayores de 65 años con señales de actividad y la exclusión de 25.976 menores de 65 años que no presentaban actividad registrada.

Respecto a la modalidad laboral, el informe destaca que del total de médicos activos, el 54 por ciento tiene al menos un empleo en relación de dependencia, el 18,1 por ciento ejerce de manera independiente y el 7,2 por ciento corresponde a jubilados que continúan trabajando.

Dentro del 20,7 por ciento de los médicos inactivos, el 7,9 por ciento son mayores de 65 años que se han retirado, mientras que el 7,1 por ciento son médicos que han emigrado. De estos, 54,8 por ciento son extranjeros y más del 70 por ciento tiene entre 30 y 49 años. Además, se observa que un 5 por ciento no presenta actividad registrada y un 0,6 por ciento tiene inactividad de baja intensidad.

El informe también permite caracterizar la actividad de los médicos según su nacionalidad. En total, hay 211.032 médicos argentinos (86,3 por ciento) y 33.556 extranjeros (13,7 por ciento). Entre los argentinos, el 82,9 por ciento está activo, mientras que entre los extranjeros la cifra se reduce al 57 por ciento, debido a un 28,5 por ciento de inactivos que son médicos emigrados.

El objetivo del Ministerio de Salud es contar con información de calidad que permita a las jurisdicciones planificar actividades de formación, distribución territorial y contratación basadas en datos reales y científicos.

Este informe es parte de un proceso más amplio de revisión de estadísticas sobre profesionales de la salud en el marco de la adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este trabajo incluye la reconstrucción de la serie histórica de médicos y enfermeros habilitados desde 1990 hasta 2025, lo que ha facilitado mejorar la estimación de los profesionales actualmente habilitados.