Google lanza Gemini 4 Argon, su modelo más potente para ciberseguridad y programación

Alphabet, la empresa matriz de Google, presentó recientemente su nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 4 Argon, diseñado para manejar diversas tareas, incluyendo programación, investigación y redacción. Sin embargo, su enfoque particular está en la ciberseguridad, un área donde se espera que Argon brinde soluciones innovadoras.

Este modelo se está implementando inicialmente entre un grupo selecto de socios de ciberseguridad a través del Programa Fairwind, la iniciativa de seguridad de Google. Según la compañía, Argon tiene la capacidad de "encontrar, validar y corregir de manera autónoma vulnerabilidades críticas en software".

Además de su especialización en ciberseguridad, Argon también ha demostrado ser eficaz en tareas de programación y ingeniería. Los empleados de Google ya han comenzado a utilizar este modelo en sus labores diarias, lo que incluye la depuración y migración de bases de código. La empresa también resalta que Argon puede analizar contenidos visuales, como videos largos o gráficos complejos.

En un comunicado, Google afirmó: "Construido para mantener un razonamiento profundo a lo largo de flujos de trabajo complejos y prolongados, Argon está cambiando fundamentalmente la manera en que trabajamos y construimos en Google". Este avance llega en un momento en que los principales laboratorios de inteligencia artificial compiten por desarrollar modelos cada vez más potentes, a pesar de las advertencias sobre el potencial descontrol de la IA.

Recientemente, OpenAI lanzó su modelo Astra, mientras que Anthropic presentó su modelo Fable. En este contexto, Google ha destacado que Argon superó significativamente a Astra y Fable en diversas métricas de evaluación de inteligencia artificial, según Vals, una startup de benchmarking de IA que posiciona a Argon como el modelo líder en su índice.

Después de ser percibido como "rezagado" en la carrera de la inteligencia artificial, Google ha recuperado impulso con Gemini. En agosto, la compañía anunció que su aplicación había alcanzado más de un billón de usuarios mensuales, un hito que la coloca en competencia directa con OpenAI, que también reportó haber alcanzado esa cifra con su producto ChatGPT.