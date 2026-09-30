Quirno, en París: “Las inversiones llegan de manera federal a todas las provincias”

Por Adrián Simioni

El canciller Pablo Quirno llegó a París para participar de la Argentina Week, el encuentro que reúne a funcionarios, gobernadores y empresarios con el objetivo de promover inversiones en Argentina.

En diálogo con Cadena 3, Quirno destacó que la actividad representa una continuidad de la experiencia realizada meses atrás en Nueva York.

“Es una continuación del evento que hicimos en Nueva York. París es una gran sede para hacerlo. Estamos entusiasmados por traer las oportunidades de inversión a Argentina”, afirmó.

El canciller también destacó la presencia de gobernadores de distintos espacios políticos en la delegación y sostuvo que la intención es mostrar oportunidades de inversión en las diferentes provincias.

“En Nueva York también nos acompañaron gobernadores, y es parte de lo que hacemos: las inversiones llegan de manera federal a todas las provincias de Argentina, sobre todo aquellas que estaban postergadas y ahora tienen producción minera y energética que antes no tenían”, señaló.

“Argentina tiene las cosas que necesita el mundo”

Quirno consideró que el país atraviesa un momento favorable para atraer capitales por sus recursos y por su ubicación geopolítica.

“Argentina está en una posición muy interesante: es un país que tiene las cosas que necesita el mundo hoy y está en un lugar alejado de conflictos, en zona de paz”, sostuvo.

La Argentina Week se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París, con una agenda que incluye encuentros empresariales y paneles vinculados con sectores estratégicos como energía y minería.

La brecha entre el riesgo país y las inversiones

Consultado por la situación de los mercados financieros, Quirno marcó una diferencia entre el nivel del riesgo país y el comportamiento que, según su visión, observa el Gobierno en la economía real.

“Hay una disociación entre lo que es el riesgo país en los mercados financieros y el clima de inversión que tiene Argentina. Lo vemos todos los días en la aprobación de proyectos RIGI. La economía real responde muy bien”, afirmó.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los principales instrumentos que el Gobierno busca presentar ante los inversores durante la Argentina Week. La agenda en París contempla la participación de empresas vinculadas con energía, minería, tecnología, agro y otros sectores.