Silvia Tenazinha: “La economía del conocimiento es el tercer pilar exportador del país”

La economía del conocimiento es un sector clave pero muchas veces poco conocido en su alcance real. ¿Qué abarca actualmente en la Argentina y qué peso tiene en la estructura económica del país?

La economía del conocimiento engloba a todos los servicios profesionales ligados a la industria del conocimiento, como las producciones cinematográficas, las auditorías, los servicios informáticos, la digitalización y la inteligencia artificial. Se trata de un sector que creció exponencialmente en los últimos años: actualmente se calcula que hay unas 300.000 personas trabajando en esta industria en el país y el año pasado se exportaron 10.000 millones de dólares. Esto la consolida como el tercer pilar exportador de la Argentina, detrás del sector agropecuario y el de la energía.

Más allá de su peso exportador, ¿cómo se despliega la economía del conocimiento a nivel territorial y qué ventajas comparativas posicionan a la Argentina en el mapa global?

Es una industria profundamente federal que se desarrolla de manera exponencial. En nuestro caso, contamos con proyectos y colaboradores en todas las provincias y municipios del país trabajando a distancia. La virtualidad permite exportar un servicio inmaterial que no requiere rutas, puentes ni barcos, sino buena conectividad, equipamiento y el espíritu emprendedor argentino. Existen tres factores clave que nos posicionan favorablemente: estamos en el mismo huso horario que la costa este de los Estados Unidos —uno de los mayores centros de consumo del mundo—, poseemos un muy buen nivel de idioma inglés en comparación con el resto de Latinoamérica, y contamos con un gran talento humano que, bien enfocado e incentivado, genera excelentes resultados.

Ante la creciente dificultad que manifiestan los empleadores para conseguir personal capacitado y acorde a la aceleración tecnológica, ¿cómo abordan la reconversión laboral y la formación en habilidades digitales?

Estamos atravesando una revolución del conocimiento en tiempo real y a escala global en la que la Argentina es protagonista. Frente a esto, tenemos la responsabilidad de capacitar y reconvertir laboralmente a las personas. En Salesforce disponemos de Trailhead (trailhead.com), una plataforma totalmente gratuita donde cualquier persona puede formarse en áreas como marketing, inteligencia artificial, CRM o análisis de datos. Además, impulsamos un plan ambicioso para capacitar a 100.000 emprendedores y micropymes del país en el uso de herramientas de inteligencia artificial para potenciar sus proyectos, ya sea un instituto de inglés, una verdulería o un gimnasio.

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Como directora para la Argentina de una compañía tecnológica internacional como Salesforce, ¿cómo fue tu recorrido profesional y de qué manera enfrentaste los obstáculos que suelen presentarse para las mujeres en este sector?

Más que del "techo de cristal", me gusta hablar del "suelo pegajoso", referido a esas autolimitaciones o autoboicots cuando una piensa que no está capacitada o que no le darán una oportunidad. En mi caso particular, nunca me encontré con un obstáculo machista que me lo impidiera; asumí las decisiones de encarar los desafíos y conté con personas que me impulsaron. Si bien exige una gran organización logística por tener una familia con tres hijos, me defino por tener un trabajo full life más que full time, ya que mi vocación atraviesa toda mi vida y disfruto profundamente de lo que hago.

En el desarrollo profesional femenino también influyen factores culturales como el fenómeno de las pausas por maternidad. ¿Qué cambios observás en el ámbito corporativo respecto a estas dinámicas?

Existe el fenómeno de los "escalones rotos", que ocurre habitualmente entre los 30 y los 40 años cuando la maternidad coincide con la etapa de acceso a posiciones de liderazgo y muchas mujeres pausan su carrera, dificultando luego retomar ese ritmo. En mi experiencia personal con tres hijos nunca tuve esa disyuntiva, y afortunadamente en las empresas se observa un cambio cultural profundo. Hoy se trabaja por objetivos y sobre la base de la responsabilidad y la confianza, no por la cantidad de horas de presencia física o el control horario. Las organizaciones han comprendido que la maternidad no afecta el compromiso ni la responsabilidad profesional.

Ese cambio de paradigma cultural también se evidencia en la creciente presencia de mujeres en disciplinas y profesiones donde antes no tenían participación. ¿Cómo evolucionó esta integración en el sector técnico?

El avance cultural ha sido enorme. Antes las carreras de ingeniería o sistemas estaban integradas casi de forma exclusiva por hombres, pero hoy las mujeres ocupan un espacio relevante en la tecnología y en múltiples oficios. Un ejemplo fue un proyecto de capacitación en albañilería para mujeres que impulsamos años atrás: demostraron una notable prolijidad, atención al detalle y nulo ausentismo. A medida que se evalúa la capacidad y la productividad sin sesgos de género, los mitos se van derribando en todos los ámbitos.

Como miembro del directorio de IDEA, ¿cuál es la propuesta central que impulsan desde la institución para el empresariado en el contexto económico actual?

El objetivo principal es pasar de ser una eterna promesa a consolidarnos como una potencia. Durante muchos años en la Argentina, la coyuntura y la alta inflación tapaban ineficiencias y no se ponía el foco en cuidar al cliente. En el escenario actual, donde el cliente es lo central, resulta indispensable atenderlo, conocerlo y servirlo de la mejor manera. La economía del conocimiento y la inteligencia artificial son los grandes habilitadores para lograr esa personalización a gran escala.

Si bien la Inteligencia Artificial ofrece múltiples oportunidades, también genera debates sobre los riesgos de perder el control humano sobre la tecnología. ¿Cuál es tu postura al respecto?

Soy "tecnopositiva" porque creo en el valor transformador de la tecnología, pero sostengo firmemente que debe estar gobernada con el ser humano en el centro. La inteligencia artificial es una herramienta que amplifica las habilidades humanas, no un reemplazo. En Salesforce creamos en 2018 el Departamento de Ética y Seguridad justamente para dar estos debates y establecer capas de gobierno y seguridad sobre la tecnología. La responsabilidad y el control deben ser cien por ciento humanos.

Para finalizar la entrevista, ¿qué libro, serie o película te gustaría recomendar a la audiencia?

En literatura, recomiendo "El Principito", de Antoine de Saint-Exupéry, porque aunque parece una obra infantil guarda valiosas enseñanzas para los adultos, a las que deberíamos volver como sociedad. En cuanto a series, sugiero "New Amsterdam", que retrata la labor de un director médico que busca transformar un hospital bajo la premisa de "¿En qué te ayudo?", una actitud de vocación de servicio que resultaría muy valiosa para la humanidad.

Entrevista de Sergio Suppo.