¿Qué pasó en el vuelo de Flydubai? Los interrogantes del ataque que sacudió al mundo
El copiloto intentó estrellar la nave con 170 pasajeros tras atacar al capitán. La rápida reacción del pasaje evitó la tragedia antes del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.
30/09/2026 | 14:20Redacción Cadena 3
FOTO: Impactante incidente en vuelo de Flydubai: piloto apuñala a otro y aterrizan en Arabia Saudita
Un dramático intento de atentado aéreo paralizó a Israel y encendió la máxima alerta de seguridad en todo Oriente Medio.
Un copiloto de la aerolínea FlyDubai, identificado como un ciudadano omaní, apuñaló al capitán en plena fase de vuelo e intentó lanzar en picada el Boeing 737 Max 8 que transportaba a unos 170 pasajeros —en su mayoría israelíes— desde Dubái hacia Tel Aviv.
El ataque provocó momentos de terror absoluto a bordo: la aeronave descendió bruscamente cerca de 5.000 metros en menos de 30 segundos mientras sobrevolaba la frontera con Jordania.
La maniobra errática y la emisión de una señal de socorro llevaron a la Fuerza Aérea de Israel a desplegar aviones de combate ante la sospecha inminente de un secuestro o un atentado suicida destinado a estrellar la nave.
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La tragedia masiva se evitó gracias a la intervención heroica de los propios pasajeros y de la tripulación. Al escuchar los gritos y advertir la pérdida acelerada de altitud, varios viajeros israelíes irrumpieron en la cabina de mando, encontraron al copiloto intentando sabotear los instrumentos de vuelo y lo redujeron por la fuerza, mientras un médico a bordo brindaba primeros auxilios al capitán apuñalado.
"El copiloto intentó asesinar al piloto y llevar a cabo un atentado suicida. El mayor temor era realmente que se estrellara y se evitó sencillamente gracias al ingenio de las personas que irrumpieron y lo neutralizaron", relató Miryam Shira Ohayon, una de las pasajeras a bordo.
Con el agresor neutralizado y bajo la custodia de los pasajeros, la aeronave logró estabilizarse y realizó un aterrizaje de emergencia a las 9:45 hora local en el aeropuerto internacional de Tabuk, en Arabia Saudita. Tanto el capitán como el copiloto fueron trasladados a centros asistenciales con heridas de diversa consideración, mientras que las autoridades saudíes detuvieron e interrogaron de inmediato al atacante.
Desde el gobierno israelí calificaron formalmente el hecho como un "intento de ataque terrorista yihadista" ejecutado por el copiloto y descartaron que el episodio responda a un problema de salud mental.
En tanto, la compañía FlyDubai envió aeronaves de reemplazo para concretar el traslado de los 170 pasajeros hacia el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el vuelo de FlyDubai? Un copiloto apuñaló al capitán e intentó hacer caer el avión durante el vuelo.
¿Quién fue el agresor? Un copiloto de la aerolínea FlyDubai, identificado como un ciudadano omaní.
¿Cuándo sucedió el incidente? Durante un vuelo desde Dubái hacia Tel Aviv, en un momento crítico de la fase de vuelo.
¿Dónde aterrizó el avión tras el ataque? En el aeropuerto internacional de Tabuk, en Arabia Saudita.
¿Por qué se considera un ataque terrorista? El gobierno israelí lo calificó como un "intento de ataque terrorista yihadista" ejecutado por el copiloto.