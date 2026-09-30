¿Qué pasó en el vuelo de Flydubai? Los interrogantes del ataque que sacudió al mundo

FOTO: Impactante incidente en vuelo de Flydubai: piloto apuñala a otro y aterrizan en Arabia Saudita

Un dramático intento de atentado aéreo paralizó a Israel y encendió la máxima alerta de seguridad en todo Oriente Medio.

Un copiloto de la aerolínea FlyDubai, identificado como un ciudadano omaní, apuñaló al capitán en plena fase de vuelo e intentó lanzar en picada el Boeing 737 Max 8 que transportaba a unos 170 pasajeros —en su mayoría israelíes— desde Dubái hacia Tel Aviv.

El ataque provocó momentos de terror absoluto a bordo: la aeronave descendió bruscamente cerca de 5.000 metros en menos de 30 segundos mientras sobrevolaba la frontera con Jordania.

La maniobra errática y la emisión de una señal de socorro llevaron a la Fuerza Aérea de Israel a desplegar aviones de combate ante la sospecha inminente de un secuestro o un atentado suicida destinado a estrellar la nave.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La tragedia masiva se evitó gracias a la intervención heroica de los propios pasajeros y de la tripulación. Al escuchar los gritos y advertir la pérdida acelerada de altitud, varios viajeros israelíes irrumpieron en la cabina de mando, encontraron al copiloto intentando sabotear los instrumentos de vuelo y lo redujeron por la fuerza, mientras un médico a bordo brindaba primeros auxilios al capitán apuñalado.

"El copiloto intentó asesinar al piloto y llevar a cabo un atentado suicida. El mayor temor era realmente que se estrellara y se evitó sencillamente gracias al ingenio de las personas que irrumpieron y lo neutralizaron", relató Miryam Shira Ohayon, una de las pasajeras a bordo.

Con el agresor neutralizado y bajo la custodia de los pasajeros, la aeronave logró estabilizarse y realizó un aterrizaje de emergencia a las 9:45 hora local en el aeropuerto internacional de Tabuk, en Arabia Saudita. Tanto el capitán como el copiloto fueron trasladados a centros asistenciales con heridas de diversa consideración, mientras que las autoridades saudíes detuvieron e interrogaron de inmediato al atacante.

Desde el gobierno israelí calificaron formalmente el hecho como un "intento de ataque terrorista yihadista" ejecutado por el copiloto y descartaron que el episodio responda a un problema de salud mental.

En tanto, la compañía FlyDubai envió aeronaves de reemplazo para concretar el traslado de los 170 pasajeros hacia el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.