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La Argentina Posible Notas

De liderar empresas tecnológicas en África a apostar por el pistacho en San Juan

Juan Ignacio Ponelli vivió gran parte de su carrera en países como Ruanda, Kenia y Ghana y al regresar a Argentina decició buscar una inversión productiva de largo plazo. 

30/09/2026 | 14:48Redacción Cadena 3

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Juan Ignacio Ponelli fundó AgroFides tras una carrera en África.

FOTO: Juan Ignacio Ponelli fundó AgroFides tras una carrera en África.

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    Audio. De liderar empresas tecnológicas en África a apostar por el pistacho en San Juan.

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Juan Ignacio Ponelli desarrolló buena parte de su carrera en tecnología y gestión corporativa, con experiencia en países como Ruanda, Kenia y Ghana. Al regresar a la Argentina fue gerente general global de Positivo BGH, pero comenzó a buscar una inversión productiva de largo plazo. 

En 2018 analizó distintos negocios y concluyó que el pistacho era el cultivo que mejor combinaba demanda internacional, condiciones productivas y resguardo patrimonial.“Empecé a explorar el negocio en el 2014 y regresé a Argentina en junio de 2019”, explicó Ponelli en diálogo con Cadena 3, quien se mudó con su esposa y regresó con dos hijos. Durante su estancia en África, construyó fábricas de tecnología y se adaptó a una cultura con similitudes a la latinoamericana.

"En África hay más puntos en común entre las culturas que entre África y Europa o América del Norte", mencionó Ponelli al describir cómo las relaciones interpersonales juegan un papel crucial en el mundo de los negocios en el continente.

En 2022 puso en marcha AgroFides con una primera plantación familiar de 110 hectáreas en San JuanSu interés por el pistacho comenzó en 2018, mientras seguía al frente de su compañía en Sudáfrica. “El pistacho fue el cultivo que mejor se acomodó a nuestra tesis de negocio, con bajo riesgo y un flujo continuo”, detalló en relación a las decisiones familiares. 

La empresa utiliza riego por goteo automatizado, portainjertos especializados y tecnología para controlar suelo y producción. Argentina ya supera las 9.000 hectáreas implantadas con pistacho, especialmente en San Juan y otras provincias del oeste. 

AgroFides también creó un fideicomiso que permite a inversores participar de una finca productiva sin necesidad de administrar directamente el campo. La inversión mínima equivale al valor de una hectárea, unos US$30.000, y el cultivo comienza a alcanzar su etapa comercial alrededor del octavo año.

Finalmente, Ponelli cerró con una reflexión sobre la situación del país: "No hay duda de que tenemos un futuro promisorio, solo hay que trabajar". Su historia refleja la capacidad de adaptación y la búsqueda de oportunidades en contextos cambiantes.

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Quién es Juan Ignacio Ponelli?
Es un profesional con experiencia en tecnología y gestión corporativa, que ha trabajado en África y regresó a la Argentina para invertir en el cultivo de pistacho.

¿Qué cultivo eligió Ponelli para invertir?
El pistacho, por su demanda internacional, condiciones productivas y resguardo patrimonial.

¿Cuándo regresó a Argentina?
Regresó en junio de 2019 después de haber explorado el negocio desde 2014.

¿Dónde estableció su plantación?
En San Juan, donde puso en marcha AgroFides con una plantación de 110 hectáreas.

¿Cómo funciona AgroFides?
Utiliza riego por goteo automatizado y permite a inversores participar en el cultivo mediante un fideicomiso con una inversión mínima de US$30.000.

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