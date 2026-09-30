Soledad Silveyra recibió el alta tras 22 días de internación y anhela volver a los escenarios

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) — La actriz Soledad "Solita" Silveyra fue dada de alta tras 22 días de internación en el Sanatorio Otamendi, donde recibió tratamiento por una fractura de pelvis y ahora continuará su recuperación en su hogar.

Según datos proporcionados por la Agencia Noticias Argentinas, la actriz ingresó al sanatorio el 6 de septiembre debido a una caída que le causó una fisura en la pelvis. A pesar de la gravedad del incidente, el equipo médico determinó que no era necesaria una cirugía, según reportes de medios.

Una vez que se conoció la noticia de su alta, Silveyra compartió un extenso comunicado en el que reflexionó sobre su experiencia en el hospital, mostrando imágenes de su internación y expresando su agradecimiento a quienes la apoyaron durante su proceso de recuperación.

"Ya estoy en mi casa después de 22 días de internación. Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro. Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme", afirmó la actriz, explicando lo que motivó su prolongada estancia bajo supervisión médica.

Con una actitud optimista, Solita se comprometió a priorizar su salud en esta nueva etapa: "He pasado por mucho dolor, pero con el apoyo de mi familia, de mis nietos amados, estoy convencida de que saldré adelante, queriéndome y respetándome y, fundamentalmente, cuidándome más de lo que he hecho hasta ahora".

La actriz también extendió su agradecimiento a sus compañeros de trabajo que la apoyaron durante su convalecencia: "Gracias a todos mis compañeros y compañeras de trabajo que se acercaron, dándome fuerzas en momentos tan difíciles. A la prensa por comprenderme y respetarme. A mis vecinos de Rodríguez Peña, que algunos de ellos están pasando por un momento muy difícil y tuvieron la enorme generosidad de estar siempre conmigo", añadió.

Asimismo, dedicó unas palabras de gratitud al equipo médico que la atendió: "Gracias al Sanatorio Otamendi, a sus médicos, a sus enfermeras, a sus kinesiólogos, a las señoras que con tanto cariño me daban de comer todos los días, a sus cocineras, a todo su personal, por sus palabras de aliento".

Finalmente, la actriz expresó su deseo de regresar a su pasión: el escenario.

"Los amo, mi gente querida, y les prometo hacer todo lo posible para poder estar pronto en el escenario", concluyó su mensaje.

Agencia NA