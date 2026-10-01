La despedida de Messi genera un aluvión de consultas para vuelos y micros hacia Buenos Aires

FOTO: La despedida de Messi con la camiseta de la Selección argentina desató una revolución turística.

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- La despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina ha generado un verdadero fenómeno turístico y logístico hacia la Ciudad de Buenos Aires. En la antesala del partido que se llevará a cabo el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental, el interés por los traslados aéreos y terrestres ha aumentado notablemente, impulsado por los aficionados que desean ser parte de esta última función del astro.

La demanda de vuelos ha mostrado un incremento exponencial, en especial desde Rosario, ciudad natal de Messi, donde las búsquedas de pasajes han crecido cerca de un 5000% en comparación con el año anterior. En un contexto más amplio, el promedio de consultas hacia las terminales porteñas ha escalado un 122%, destacándose destinos como Jujuy (230%), San Rafael, Neuquén y Salta (215%), así como Tucumán (200%).

En el ámbito del transporte terrestre, las solicitudes de servicios de ómnibus desde Retiro para las 48 horas previas al encuentro han aumentado un 64% respecto al mismo período del año anterior, en contraste con el crecimiento habitual del 2% que se observa en esta época. Según datos de Plataforma 10, el 5 de octubre concentró cerca del 66% de las consultas, evidenciando la intención masiva de llegar a la capital en la víspera del evento.

El interés ha ido en aumento de forma significativa en dos momentos clave: primero, tras la oficialización del partido a mediados de septiembre y, posteriormente, con el inicio de la venta de entradas el 24 del mismo mes. Varias agencias turísticas han reportado que el lanzamiento de las localidades ha transformado las consultas previas —que crecieron un 565%— en compras efectivas de pasajes aéreos, que han repuntado un 150%.

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Desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE) han confirmado un notable aumento en los pedidos provenientes de San Juan, Córdoba y Rosario, así como paquetes solicitados por simpatizantes de países vecinos y del extranjero que desean ser parte de esta jornada histórica.

En cuanto a los costos, los paquetes turísticos que incluyen traslados de ida y vuelta y tres noches de hotel tres estrellas varían según la procedencia: los precios comienzan desde los $447.528 por pasajero desde Rosario, alcanzan los $932.064 desde Salta y rondan los $1.265.465 para quienes viajan desde Neuquén.