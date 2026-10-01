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Pullaro: "No hay que levantarle el pie de la cabeza al delito"

El mandatario cuestionó la "romantización” de las conductas delictivas y reclamó perseguir el lavado de activos y los nexos profesionales de las bandas.

01/10/2026 | 13:57Redacción Cadena 3 Rosario

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Pullaro en la apertura de Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales

FOTO: Pullaro en la apertura de Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales

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El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que durante dos días reúnen en Rosario a fiscales generales, procuradores, funcionarios y especialistas de Argentina y otros países.

Durante su discurso, destacó la reducción de los homicidios en Rosario y Santa Fe y sostuvo que la ciudad atraviesa una etapa de mayor seguridad. En ese marco, afirmó que los resultados fueron posibles por una decisión institucional de enfrentar la violencia y el crimen organizado, respetando las garantías constitucionales.

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Pullaro llamó a reflexionar sobre “la romantización del delito” y cuestionó el “garantismo bobo”, al que responsabilizó de haber generado perjuicios durante años. “El que mata y el que roba tiene que ir preso”, afirmó, y convocó a las instituciones a mantenerse firmes frente a quienes delinquen para evitar un retroceso en los niveles de seguridad alcanzados.

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El mandatario también reclamó avanzar sobre las estructuras económicas de las organizaciones criminales y puso el foco en el lavado de activos. En particular, mencionó a “los abogados, contadores y escribanos que asesoran a las organizaciones criminales” y aclaró que su planteo no apunta al derecho a la defensa, sino a quienes, según sostuvo, forman parte de esas estructuras.

Por último, Pullaro pidió “no levantarle el pie de la cabeza al delito” y sostuvo que el objetivo debe ser avanzar sobre las cabezas de las organizaciones criminales. De la apertura también participaron la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y autoridades del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y del Consejo Federal de Política Criminal.

Informe de Ramiro Porchietti.

Lectura rápida

¿Quién encabezó la apertura de las Jornadas?
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la apertura.

¿Dónde se llevaron a cabo las Jornadas?
Las Jornadas se llevaron a cabo en Rosario.

¿Qué se destacó en el discurso de Pullaro?
Se destacó la reducción de los homicidios en Rosario y Santa Fe.

¿A qué llamó Pullaro en su discurso?
Pullaro llamó a reflexionar sobre “la romantización del delito” y cuestionó el “garantismo bobo”.

¿Quiénes participaron de la apertura además de Pullaro?
Participaron la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

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