La disputa entre la hija de Luis Vadalá y Netflix por la serie de Moria Casán continúa sin acuerdo

FOTO: No hubo acuerdo entre la hija de Luis Vadalá y Netflix por la serie de Moria Casán.

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- El pasado 30 de septiembre se llevó a cabo la segunda audiencia entre la familia de Luis Vadalá, representada principalmente por su hija Ingrid, y los representantes de la serie de Netflix. Sin embargo, no se logró alcanzar un acuerdo y se fijó una nueva audiencia para el próximo 20 de octubre.

Según el periodista Nahuel Saa, las partes involucradas, tanto Moria Casán como Netflix, no habrían presentado un ofrecimiento económico que permita llegar a un consenso.

Las negociaciones comenzaron el 7 de septiembre, pero los detalles de la primera audiencia permanecen en secreto debido a su carácter confidencial, según lo indicado por la Agencia Noticias Argentinas.

La abogada de la familia Vadalá, Belén Escobar, expresó que percibe una intención de dilatar el proceso y afirmó: "Frente a esto, mantuvimos una postura firme y se solicitó la fijación de una nueva fecha de audiencia para avanzar más concretamente". Estas declaraciones fueron realizadas en un medio radial.

Escobar añadió que, de no recibir un ofrecimiento económico, "se procederá de manera inmediata a avanzar hacia la instancia judicial correspondiente". La letrada también destacó que, en tal caso, la pretensión económica de la familia Vadalá será mayor, considerando las consecuencias, el tiempo perdido y los costos que implica la judicialización del conflicto.