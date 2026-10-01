De una tragedia familiar nació un proyecto que lleva talleres gratuitos de RCP a la comunidad

Proyecto Corazonada nació a partir de la historia de Agustina, quien falleció en 2022 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras hacía deporte. Su familia y amigos decidieron transformar esa experiencia en una iniciativa de concientización y capacitación.

Berta Díaz de Ávalos, conocida como Pitu y parte del equipo de Corazonada, explicó a Cadena 3: "El objetivo es llevar conciencia para que no vuelva a haber otra Agustina". El proyecto organiza talleres gratuitos de capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) en la ciudad de Santa Fe, con el apoyo del servicio de emergencias municipal.

Pitu recuerda el fatídico día y la impotencia de no saber cómo reaccionar. "Si yo hubiese estado, tampoco hubiese sabido qué hacer. Me sentí responsable". La iniciativa busca equipar a las personas con el conocimiento necesario para actuar en emergencias, disminuyendo así el sufrimiento de la pérdida.

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El proyecto enseña maniobras de RCP, utilización de desfibriladores externos automáticos (DEA) y desobstrucción de vías aéreas. Los talleres son gratuitos y están dictados por personal de COBEM. La propuesta busca que cualquier persona pueda incorporar herramientas básicas para actuar frente a una emergencia.

Los talleres, que se brindan una o dos veces al mes, son accesibles gracias a la colaboración desinteresada de espacios comunitarios. Además, los participantes reciben certificados emitidos por la municipalidad, proporcionando valor agregado para quienes lo requieran laboralmente.

"No hay ambulancia que llegue en tres minutos. Debemos asumir la responsabilidad de ser el primer auxilio". La concientización sobre el RCP puede marcar la diferencia en situaciones críticas, tal como sucedió con Agustina, reflejando un grave llamado a la acción.

"Con Corazonada, la mamá de Agustina comenzó a conocer a la gran cantidad de amigos que tenía su hija", indicó Pitu, evidenciando el legado de amistad y apoyo que perdura a través de su memoria.

Entrevista de La Argentina Posible.