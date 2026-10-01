Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.

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El sorteo número 18904 de la QUINIELA MATUTINA se realizó el jueves 1 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 4294, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4294

2° 8893

3° 2779

4° 3659

5° 3485

6° 6510

7° 4896

8° 8023

9° 7029

10° 0461

11° 7908

12° 8338

13° 5062

14° 5240

15° 5776

16° 5025

17° 2421

18° 7257

19° 1507

20° 8135