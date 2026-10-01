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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.

Este jueves 1 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 18904 de la quiniela matutina, donde el número a la cabeza fue 4294, interpretado como "A primera (Cementerio)". Conocé los resultados completos.

01/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18904 de la QUINIELA MATUTINA se realizó el jueves 1 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 4294, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4294
2° 8893
3° 2779
4° 3659
5° 3485
6° 6510
7° 4896
8° 8023
9° 7029
10° 0461
11° 7908
12° 8338
13° 5062
14° 5240
15° 5776
16° 5025
17° 2421
18° 7257
19° 1507
20° 8135

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18904 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 1 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4294.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Cementerio)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.

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