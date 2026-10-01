Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.
Este jueves 1 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 18904 de la quiniela matutina, donde el número a la cabeza fue 4294, interpretado como "A primera (Cementerio)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18904 de la QUINIELA MATUTINA se realizó el jueves 1 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 4294, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4294
2° 8893
3° 2779
4° 3659
5° 3485
6° 6510
7° 4896
8° 8023
9° 7029
10° 0461
11° 7908
12° 8338
13° 5062
14° 5240
15° 5776
16° 5025
17° 2421
18° 7257
19° 1507
20° 8135
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18904 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 1 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4294.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Cementerio)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.