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El vicepresidente de EE.UU. visitará Argentina en noviembre y se reunirá con Milei en la Casa Rosada

El viaje de JD Vance fue solicitado por Washington y será parte de una gira regional. Aún no se informaron la fecha exacta, la duración de la estadía ni las demás escalas.

01/10/2026 | 11:54Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, con Javier Milei. (Presidencia EE.UU./TN)

FOTO: El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, con Javier Milei. (Presidencia EE.UU./TN)

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La iniciativa partió de la administración estadounidense y formará parte de una gira regional.

"Está confirmada la visita. Fue por pedido de ellos. Es una visita regional. Va a haber encuentro con Milei en la Casa Rosada", señalaron fuentes oficiales del Gobierno a TN.

Por el momento, no se informó públicamente la fecha exacta de llegada ni cuánto tiempo permanecerá Vance en Buenos Aires. Tampoco se detallaron las otras actividades que podría desarrollar durante su estadía. La reunión bilateral con Milei es el único compromiso que la Casa Rosada da por confirmado.

La coordinación diplomática también continúa para definir el resto del recorrido. Desde Balcarce 50 no precisaron qué otros países visitará el vicepresidente estadounidense ni el orden de las escalas.

La llegada de Vance representará uno de los contactos de mayor nivel entre ambas administraciones en territorio argentino. El último antecedente de una visita de un vicepresidente de Estados Unidos al país se remonta a 2017, cuando Mike Pence realizó una gira por América Latina y se reunió con el entonces presidente Mauricio Macri, durante el primer mandato de Donald Trump.

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Vance y Milei ya tuvieron contacto personal en Estados Unidos. En octubre de 2025, el mandatario argentino viajó a Washington para una visita oficial a la Casa Blanca, donde se reunió con Trump y también saludó al vicepresidente.

El viaje previsto para noviembre se enmarca en una intensa agenda bilateral. Durante los últimos meses, el Gobierno argentino profundizó los contactos con Washington en materia comercial, financiera, energética y de seguridad, mientras mantiene abiertas distintas negociaciones con la administración Trump.

Uno de los asuntos pendientes es la implementación del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos. La Casa Rosada trabaja para avanzar por vías administrativas en los puntos que no requieren aprobación legislativa y, en paralelo, mantiene conversaciones sobre los aspectos que necesitan decisiones del Congreso estadounidense.

La relación también incluye una agenda de inversiones e infraestructura. Funcionarios de ambos países mantienen contactos por proyectos de transporte, energía, minerales críticos y tecnología, para los cuales Washington analiza herramientas de financiamiento y la participación de empresas estadounidenses.

La visita tendrá, además, una dimensión política. Milei convirtió la relación con Trump en uno de los ejes centrales de su política exterior y mantiene contactos frecuentes con funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Tesoro estadounidense.

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Lectura rápida

¿Quién visitará la Argentina en noviembre? JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

¿Con quién se reunirá? Con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

¿Cuándo se llevará a cabo la visita? En noviembre, aunque no se ha confirmado la fecha exacta.

¿Qué temas se abordarán durante la visita? Se tratarán temas de la agenda bilateral y el acuerdo comercial.

¿Cuál es la importancia de esta visita? Representa uno de los contactos de mayor nivel entre ambas administraciones en Argentina.

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