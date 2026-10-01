Finalizó el rodaje de "Wednesday" y su tercera temporada llegará en 2027
La nueva entrega de la serie protagonizada por Jenna Ortega incorporará a Eva Green y Winona Ryder.
FOTO: \"Wednesday\" terminó el rodaje de su tercera temporada y será lanzada en 2027.
Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- La tercera temporada de "Wednesday" ha concluido su rodaje y se espera que la nueva entrega de la serie protagonizada por Jenna Ortega llegue a la plataforma durante el año 2027, aunque aún no se ha confirmado una fecha específica de estreno.
La noticia sobre la finalización de las grabaciones fue divulgada por Netflix y las cuentas oficiales de la serie, quienes compartieron una fotografía de Ortega caracterizada como Wednesday Addams, sentada frente a una máquina de escribir.
La producción de esta temporada comenzó en febrero de este año y se desarrolló principalmente en Dublín y París, ya que la serie trasladó parte de su rodaje a Irlanda para esta nueva etapa.
En esta tercera entrega, se repetirá el elenco principal, incluyendo a Jenna Ortega como Wednesday Addams, Emma Myers como Enid Sinclair, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams y Luis Guzmán como Gómez Addams, entre otros.
Entre las nuevas incorporaciones se destaca la actriz francesa Eva Green, quien asumirá el papel de Ophelia Frump, hermana de Morticia y tía de Wednesday. Además, Winona Ryder tendrá una participación especial en esta temporada. También se sumarán al elenco Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer, según lo informado por Netflix.
El reconocido director Tim Burton volverá a ejercer como director y productor ejecutivo, mientras que Alfred Gough y Miles Millar continuarán en sus roles como creadores, showrunners y productores ejecutivos de la serie.
La historia de esta nueva temporada retomará los acontecimientos finales de la segunda entrega, donde Wednesday y su tío Fester están en la búsqueda de Enid, quien quedó atrapada en su forma de hombre lobo tras salvar a la protagonista.
Lectura rápida
¿Qué serie finalizó su rodaje?
La serie "Wednesday" concluyó el rodaje de su tercera temporada.
¿Quién protagoniza la serie?
La serie es protagonizada por Jenna Ortega en el papel de Wednesday Addams.
¿Cuándo se estrenará la nueva temporada?
La tercera temporada se lanzará en 2027, sin fecha específica aún.
¿Qué nuevos actores se suman al elenco?
Eva Green y Winona Ryder son algunas de las nuevas incorporaciones al elenco.
¿Quién dirige la serie?
Tim Burton es el director y productor ejecutivo de la serie.
[Fuente: Noticias Argentinas]