Finalizó el rodaje de "Wednesday" y su tercera temporada llegará en 2027

FOTO: \"Wednesday\" terminó el rodaje de su tercera temporada y será lanzada en 2027.

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- La tercera temporada de "Wednesday" ha concluido su rodaje y se espera que la nueva entrega de la serie protagonizada por Jenna Ortega llegue a la plataforma durante el año 2027, aunque aún no se ha confirmado una fecha específica de estreno.

La noticia sobre la finalización de las grabaciones fue divulgada por Netflix y las cuentas oficiales de la serie, quienes compartieron una fotografía de Ortega caracterizada como Wednesday Addams, sentada frente a una máquina de escribir.

La producción de esta temporada comenzó en febrero de este año y se desarrolló principalmente en Dublín y París, ya que la serie trasladó parte de su rodaje a Irlanda para esta nueva etapa.

En esta tercera entrega, se repetirá el elenco principal, incluyendo a Jenna Ortega como Wednesday Addams, Emma Myers como Enid Sinclair, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams y Luis Guzmán como Gómez Addams, entre otros.

Entre las nuevas incorporaciones se destaca la actriz francesa Eva Green, quien asumirá el papel de Ophelia Frump, hermana de Morticia y tía de Wednesday. Además, Winona Ryder tendrá una participación especial en esta temporada. También se sumarán al elenco Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer, según lo informado por Netflix.

El reconocido director Tim Burton volverá a ejercer como director y productor ejecutivo, mientras que Alfred Gough y Miles Millar continuarán en sus roles como creadores, showrunners y productores ejecutivos de la serie.

La historia de esta nueva temporada retomará los acontecimientos finales de la segunda entrega, donde Wednesday y su tío Fester están en la búsqueda de Enid, quien quedó atrapada en su forma de hombre lobo tras salvar a la protagonista.