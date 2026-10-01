Luis Ventura actualiza sobre la salud de su hijo Antonio, internado en clínica porteña
El presidente de APTRA, Luis Ventura, informó sobre la salud de su hijo Antonio, quien fue internado hace días. Aseguró que se encuentra estable y agradeció los mensajes de apoyo recibidos.
FOTO: Internaron a Antonio, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi.
Buenos Aires, 1 de octubre — El presidente de APTRA, Luis Ventura, comunicó que su hijo menor, Antonio, conocido como Toñito, se encuentra internado en la Clínica Trinidad de Palermo desde el pasado lunes. Ventura compartió esta noticia con sus seguidores en redes sociales y ofreció tranquilidad respecto al estado de salud de su hijo.
El pequeño de 12 años fue ingresado al sanatorio el 28 de septiembre, aunque las razones de su internación no han sido precisadas. "Un toro que no afloja... El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad... Estaba dejando de ser él y algo había cambiado", expresó el periodista en su publicación.
Según la información proporcionada por Ventura, se notó un cambio en la salud de Toñito que preocupó a su entorno. "Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron y el doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer", agregó en su mensaje.
Un video que circula en redes sociales muestra a Antonio caminando por los pasillos del sanatorio con buena actitud, lo que ha generado numerosos comentarios de apoyo hacia el pequeño, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.
Finalmente, Ventura aprovechó la misma plataforma para agradecer a quienes le enviaron mensajes positivos y desearon una pronta recuperación a su hijo, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi. "Gracias a todos por su cariño... a los que se ocuparon y a los que se preocuparon también... La vida sigue", concluyó el periodista, mientras mostraba a su hijo sonriente.
Lectura rápida
¿Quién está internado?
Antonio, hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, está internado.
¿Dónde está internado?
En la Clínica Trinidad de Palermo, Buenos Aires.
¿Cuándo fue internado?
El 28 de septiembre de 2026.
¿Por qué fue internado?
Se notaron cambios en su salud, aunque no se especificaron las causas.
¿Qué dijo Luis Ventura sobre su estado?
Informó que Antonio se encuentra estable y agradeció el apoyo recibido.
[Fuente: Noticias Argentinas]