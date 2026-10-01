Los celulares de Facundo Moyano y Candela Arizaga coincidieron en señal cerca del hotel en Buenos Aires

La investigación en torno a la relación entre el sindicalista Facundo Moyano y la modelo Candela Arizaga ha tomado un nuevo giro tras el hallazgo de coincidencias en las señales de sus teléfonos celulares. Según los datos obtenidos, ambos dispositivos registraron actividad en las cercanías del Aira Apart Hotel Buenos Aires, donde se presume que podrían haberse encontrado, a pesar de las restricciones legales impuestas al imputado.

El informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) señala que la información de geolocalización proporcionada por las compañías de telefonía fue fundamental para determinar los días y horarios en que ambos teléfonos captaron señal en las proximidades del hotel, situado en la avenida Belgrano 538.

Los registros indican que el celular de Candela Arizaga tuvo múltiples impactos en las celdas cercanas a la avenida Belgrano 402, a aproximadamente 170 metros del hotel. Los radios de cobertura de estas celdas son de 160 y 190 metros, lo que sugiere que el teléfono estuvo presente en la zona durante un tiempo significativo.

La actividad del celular de la denunciante fue registrada desde la noche del 1 de septiembre hasta la tarde del 3 de septiembre, además de otros impactos en la medianoche del 7 de septiembre y durante el 11 de septiembre.

Por su parte, el teléfono de Facundo Moyano también mostró actividad en áreas cercanas, específicamente en la avenida Belgrano y Perú, a unos 81 metros del hotel, con un radio de cobertura que alcanza aproximadamente un kilómetro.

Los datos indican que el celular de Moyano tuvo registros entre las 04:29 del 1 de septiembre y las 23:50 del 3 de septiembre, así como el 7 de septiembre entre las 02:33 y las 21:27, y el 11 de septiembre entre las 03:13 y las 09:12.

El CIJ ha destacado que se encontraron "coincidencias de impactos en celdas cercanas al hotel, de ambos teléfonos, a lo largo de varios días y durante extensos períodos". Este análisis fue realizado en el marco de las medidas dispuestas por la Justicia el 18 de septiembre, tomando como referencia la ubicación del hotel donde Moyano habría estado alojado entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.

La causa se originó a raíz de una denuncia que indicaba un posible encuentro entre Moyano y Arizaga en el hotel, lo cual era prohibido por las restricciones en su caso, en el que se le imputa por lesiones leves y privación ilegal de la libertad.

A pesar de que el análisis de las cámaras de seguridad del hotel no mostró evidencia de la presencia de Arizaga durante la estadía de Moyano, la Fiscalía ha afirmado contar con otros elementos que sugieren que ambos se encontraron.