Los reyes de España llegan a Ceuta y Melilla tras la crisis migratoria de julio

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, tienen programada una visita a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, dos meses después de la crisis provocada por la llegada masiva de migrantes irregulares a la primera de las ciudades autónomas, según confirmaron fuentes del Gobierno y de la Casa Real.

Durante esta visita, el rey no estará acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su lugar, los reyes contarán con la compañía del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien tiene el mando único sobre la situación en la ciudad autónoma, reportó RTVE y fue informado por Noticias Argentinas.

El itinerario de este viaje, que se ha acordado entre el Ejecutivo y la Casa del Rey, se dará a conocer en los próximos días.

Fuentes de la Casa Real aseguraron que los monarcas llegan con "mucha ilusión" para visitar Ceuta y Melilla, y tienen la intención de que, tras esta visita, su presencia se normalice en ambas ciudades. Asimismo, mencionaron que la visita de Felipe VI y Letizia podría influir en la relación con Marruecos, subrayando que si el reino alauita desea mantener buenas relaciones con la UE, debe tener un vínculo positivo con España.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, destacó que "lo importante" es que se realice la visita de los reyes y reafirmó que "el Gobierno de España ha estado, está y seguirá estando con los ceutíes en todo momento", trabajando "para que Ceuta recupere la normalidad, desde la legalidad y la humanidad".

Este será el primer viaje de Felipe VI a las ciudades autónomas desde su proclamación en junio de 2014, y el primero de un monarca desde que Juan Carlos I visitara la región en noviembre de 2007.

La visita se lleva a cabo en un contexto posterior a una grave crisis migratoria, que tuvo lugar con la llegada masiva de migrantes irregulares los días 30 y 31 de julio.

El Gobierno de España estima que alrededor de 72.000 personas ingresaron de manera irregular a Ceuta, lo que convirtió este episodio en el más significativo registrado en la frontera hispano-marroquí desde la crisis de 2021.

Posteriormente, la mayoría de los migrantes regresó a Marruecos, mientras que España y el país norafricano reforzaron sus controles fronterizos y coordinaron acciones para evitar nuevas entradas y gestionar los retornos.

La crisis migratoria dejó un saldo estimado de 141 fallecidos entre ambos lados de la frontera (78 en España y 63 en Marruecos), según datos de organizaciones humanitarias y reportes oficiales. La mayoría de las muertes se debieron a asfixia mecánica por sumersión (ahogamientos) tras intentar rodear a nado el espigón fronterizo de El Tarajal o cruzar en condiciones extremas.