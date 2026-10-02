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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 2 de octubre

Este viernes 2 de octubre, Rosario presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 22°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves. Conocé más detalles del pronóstico.

02/10/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de scattered clouds, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica es de 10°, y la humedad se encuentra en un 94%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con pronóstico de light rain. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 24°, con overcast clouds. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 26°, con cielo nuevamente scattered clouds. Para el martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 24°, con overcast clouds. Finalmente, el miércoles 7 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 24°, con cielo overcast clouds.

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