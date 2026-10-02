Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 2 de octubre
Este viernes 2 de octubre, la temperatura mínima en CABA será de 9° y la máxima alcanzará los 18°. Se prevén cielos parcialmente nublados y vientos suaves del sur.
FOTO: Estado del tiempo en CABA para el viernes 2 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.
Ahora
Las condiciones actuales en CABA indican un cielo con nubes dispersas. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 8°. La humedad se sitúa en un 84%, mientras que la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.
El clima hoy viernes 2 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad seguirá alta, lo que podría generar una sensación térmica más baja durante la mañana. No se anticipan lluvias, y la visibilidad continuará siendo excelente.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días en CABA es el siguiente: el sábado 3 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 16°, con lluvias moderadas. El domingo 4 de octubre, la temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 20°, con cielo despejado. Para el lunes 5 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 19°, también con cielo despejado. El martes 6 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con nubes cubriendo el cielo.