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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 2 de octubre

Este viernes 2 de octubre, la temperatura mínima en CABA será de 9° y la máxima alcanzará los 18°. Se prevén cielos parcialmente nublados y vientos suaves del sur.

02/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo con nubes dispersas. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 8°. La humedad se sitúa en un 84%, mientras que la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad seguirá alta, lo que podría generar una sensación térmica más baja durante la mañana. No se anticipan lluvias, y la visibilidad continuará siendo excelente.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en CABA es el siguiente: el sábado 3 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 16°, con lluvias moderadas. El domingo 4 de octubre, la temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 20°, con cielo despejado. Para el lunes 5 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 19°, también con cielo despejado. El martes 6 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con nubes cubriendo el cielo.

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