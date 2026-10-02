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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 2 de octubre

Este viernes 2 de octubre, Salta presenta un día con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 12° y 15°. La humedad alcanzará el 94%, con vientos suaves desde el norte.

02/10/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta experimenta un estado de cielo con light rain, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 14°. La humedad se encuentra en un 94%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 5895 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, contribuyendo a la sensación de frescura en la ciudad. La presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 15°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento será suave, lo que podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente inferior a la temperatura real. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque las lluvias podrían afectar momentáneamente la percepción en algunas áreas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta presentan un panorama variado. El sábado 3 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 32°, con cielo mayormente despejado. El domingo 4, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. El lunes 5, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 20°, también con lluvias. El martes 6, la mínima será de 14° y la máxima de 23°, con condiciones similares. Finalmente, el miércoles 7, se espera una mínima de 14° y una máxima de 23°, con lluvias ligeras.

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