¿Puede dejar de consumir alimentos ultraprocesados mejorar tu salud mental?

Un reciente estudio preliminar realizado por la Universidad de California - San Francisco aportó evidencia sobre cómo la reducción del consumo de alimentos ultraprocesados puede contribuir a mejorar los síntomas de depresión. Publicado el 23 de septiembre en JAMA Psychiatry, este estudio fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud y podría ser pionero en comparar los síntomas de depresión en los mismos participantes antes y después de modificar su dieta.

El estudio incluyó a 20 participantes, y el autor principal, Andrew Krystal, profesor distinguido en los departamentos de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento y Neurología de la UCSF, afirmó que se estableció la viabilidad de llevar a cabo una investigación de mayor escala.

Mejoras Notables en los Síntomas de Depresión

Los participantes redujeron su ingesta de alimentos ultraprocesados en más del 85%, lo que resultó en mejoras moderadas a grandes en tres diferentes medidas de depresión. También se observó una mejora modesta en los niveles de ansiedad.

Los alimentos ultraprocesados incluyen productos como snacks envasados, comida rápida, bebidas azucaradas y otros alimentos fabricados industrialmente, que suelen contener ingredientes como conservantes, colorantes artificiales y potenciadores de sabor.

La autora correspondiente, Nyasha Chagwedera, profesora asistente en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la UCSF, comentó que reducir el consumo de estos alimentos puede ser complicado debido a su sabor agradable, bajo costo y conveniencia. Estos alimentos estimulan la producción de dopamina, la hormona del placer, lo que genera un deseo de consumir más.

Explorando la Conexión Intestino-Cerebro

Los participantes, con una edad promedio de 44 años, incluían un 70% de mujeres. Además de la depresión, 14 de ellos también padecían ansiedad. Todos presentaban un índice de masa corporal elevado y al menos un trastorno metabólico, como hipertensión, diabetes o colesterol LDL elevado.

Los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos. Uno mantuvo su dieta habitual durante cuatro semanas, mientras que el otro adoptó una alimentación baja en ultraprocesados, seleccionando y comprando sus propios alimentos con la orientación del equipo de investigación. Tras cuatro semanas, los grupos intercambiaron dietas.

Posibles Explicaciones del Vínculo entre Alimentos y Depresión

Chagwedera sugirió que la conexión entre los alimentos ultraprocesados y la depresión podría deberse a un "intestino permeable y desbalanceado". Este concepto indica que estos alimentos pueden dañar la capa protectora del intestino, lo que podría provocar inflamación crónica de bajo grado en todo el cuerpo, contribuyendo directamente a la depresión o haciéndola más probable.

La investigadora concluyó que el procesamiento de alimentos podría afectar el intestino de maneras que repercuten en el cerebro.

Próximos Pasos en la Investigación

Dado que el estudio fue de pequeña escala, los hallazgos son preliminares. Los investigadores planean investigar el efecto en un grupo más grande, con la inscripción para la fase 2 prevista para comenzar en 2028.

Entre los autores adicionales de la investigación se encuentran Eliana Kim, Dorothy T. Chiu, Chengshi Jin y Catherine Lee, todos de la UCSF, así como Susannah Tye de la Universidad de Queensland, Mayo Clinic y Emory University.

El estudio recibió financiamiento del Centro Nacional para la Ciencia Translacional, los Institutos Nacionales de Salud, a través de la subvención UCSF-CTSI número UL1 TR001872; la subvención R38AG070171 del NHLBI, la subvención R38AG070171 del NIMH, y el Instituto Weill de Neurociencias de UCSF.