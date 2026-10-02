Nuevas multas para operadores de robotaxis por bloquear a los primeros en responder en California

La reciente legislación en California impone multas a los operadores de robotaxis que obstaculicen el trabajo de los primeros en responder. Esta normativa, firmada por el gobernador Gavin Newsom, busca mejorar la seguridad y la eficiencia en las operaciones de vehículos autónomos (AV) durante emergencias.

La ley, conocida como Senate Bill 1246, establece que las empresas como Waymo y Tesla deberán garantizar que sus vehículos no interfieran con las operaciones de emergencia. En caso de que un robotaxi bloquee a la policía o a los bomberos por más de 30 minutos, las empresas enfrentarán sanciones.

Esta normativa surge tras una serie de incidentes en los que los robotaxis, en su mayoría de Waymo, han interrumpido el tráfico y dificultado la labor de los servicios de emergencia. En particular, se documentaron situaciones en las que los vehículos autónomos fueron remolcados debido a problemas técnicos, lo que generó un caos en las calles de San Francisco.

La ley también establece que los desarrolladores de AV deben emplear conductores remotos basados en los Estados Unidos, quienes deben poseer licencia de conducir estadounidense. Este requisito busca asegurar que haya personal capacitado para actuar en caso de que los vehículos enfrenten dificultades.

Los legisladores argumentaron que la ley es necesaria para proteger la seguridad pública y responsabilizar a las empresas de tecnología por los problemas que sus vehículos puedan causar en situaciones críticas. El senador Dave Cortese, quien propuso la ley, afirmó: "California ha abrazado los vehículos autónomos, pero no a expensas de la seguridad pública".

Además, la ley requerirá que las empresas notifiquen a las autoridades locales sobre la ubicación y estado de sus vehículos durante fallas sistémicas, y que provean técnicos locales para asistir en accidentes o bloqueos causados por sus AV.

Las empresas afectadas, como Waymo y Zoox, han expresado su compromiso de cumplir con la nueva legislación. Un portavoz de Waymo declaró: "Estamos agradecidos por las enmiendas realizadas a la ley, que aseguran que los operadores de vehículos autónomos puedan seguir sirviendo a los californianos de manera viable".

Esta ley entrará en vigencia en julio de 2028, y el Departamento de Vehículos Motorizados de California será el encargado de establecer las pautas para su implementación.