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Argentina Week en París 2026 Notas

Macron recibió a Milei en el Palacio del Elíseo junto a gobernadores

El presidente francés recibió a su par argentino en París, en el marco de la agenda de Milei en Francia, de la que participaron mandatarios provinciales, funcionarios nacionales y empresarios. 

01/10/2026 | 15:37Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El presidente Javier Milei fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron.

FOTO: El presidente Javier Milei fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron.

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El presidente Javier Milei fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, junto a una comitiva integrada por gobernadores argentinos.

El encuentro se produjo en el marco de la agenda presidencial en Francia, donde Milei participó de Argentina Week París en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y brindó un discurso ante empresarios.

Entre los gobernadores presentes están Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Juan Pablo Valdés, de Corrientes y Jorge Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Junto al Presidente estuvieron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

La delegación empresarial estuvo integrada, entre otros, por Horacio Marín, Marcos Bulgheroni, Martín Varsavsky, Mariano Bosch, José Luis Manzano, Manuel Antelo, Alejandro Elsztain y Francisco de Narváez.

Previamente, Milei realizó una visita a Los Inválidos, el complejo arquitectónico que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte y el Museo del Ejército.

Lectura rápida

¿Quién se reunió con Emmanuel Macron? El presidente Javier Milei se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? El encuentro tuvo lugar en el Palacio del Elíseo en París.

¿Cuándo ocurrió la reunión? La reunión se realizó en el marco de la agenda presidencial de Milei en Francia.

¿Qué evento participó Milei? Milei participó de Argentina Week París en la sede de la OCDE.

¿Quiénes acompañaron a Milei en la comitiva? Lo acompañaron varios gobernadores argentinos y miembros de su gabinete, incluyendo a Karina Milei y Diego Santilli.

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