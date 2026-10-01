La oposición convoca a una sesión especial para rechazar el DNU de la Ley de Tierras
El diputado Juan Marino anunció que buscarán rechazar el DNU 70 que permite la compra ilimitada de tierras por extranjeros. Además, buscan tratar morosidad y Discapacidad.
01/10/2026 | 16:19Redacción Cadena 3
FOTO: Cámara de Diputados de la Nación.
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Panorama Federal
Bloques opositores pidieron este jueves una sesión especial para el próximo 15 de octubre para debatir los proyectos de prórroga de discapacidad y la derogación del DNU 70/23, con el objetivo de restituir la ley de tierras que limita la venta de tierras a extranjeros.
La solicitud fue realizada por el bloque de Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. El diputado Juan Marino confirmó esta decisión y aseguró que están comprometidos a respaldar movilizaciones populares contra esta medida.
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También se incluyó en el temario el proyecto sobre el endeudamiento familiar, donde el oficialismo pudo imponer el dictamen de mayoría.
Ahora la oposición deberá alcanzar acuerdos con otros bloques que no firmaron el pedido de sesión especial para poder conseguir el quórum de 129 legisladores y así habilitar el debate de la sesión.
Marino destacó: "Nos comprometimos a respaldar toda movilización popular que se desarrolle contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Además, aseguró que la oposición pretende trabajar en conjunto con otros bloques parlamentarios para lograr la derogación del decreto 7023, que ya fue rechazado en el Senado.
Informe de Ariel Rodríguez.
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¿Qué se solicitó el 15 de octubre? Se pidió una sesión especial para debatir la prórroga de discapacidad y la derogación del DNU 70/23.
¿Quiénes realizaron la solicitud? La solicitud fue realizada por los bloques de Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Provincias Unidas.
¿Cuál es el objetivo de la sesión especial? El objetivo es restituir la ley de tierras que limita la venta de tierras a extranjeros.
¿Qué necesita la oposición para habilitar el debate? La oposición necesita alcanzar un quórum de 129 legisladores para habilitar el debate de la sesión.
¿Qué afirmó Juan Marino sobre la movilización popular? Juan Marino afirmó que se comprometen a respaldar toda movilización popular contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.