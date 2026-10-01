Google lanza su primer chip avanzado al espacio para establecer centros de datos orbitales

Google realizó un importante avance al lanzar su primer chip avanzado al espacio, con el objetivo de establecer centros de datos en órbita. El satélite que transporta este chip fue construido por Planet Labs y despegó desde California. Este lanzamiento representa la primera vez que la compañía envía uno de sus chips avanzados al espacio.

El satélite tiene la misión de demostrar que un Tensor Processing Unit (TPU) de Google, que compite con los procesadores de Nvidia, puede funcionar en el espacio. Esto implica que el satélite debe proporcionar un kilovatio de energía continua, enfriar el chip y ejecutar varios modelos para verificar su correcto funcionamiento.

Según Travis Beals, el ejecutivo de Google a cargo del Proyecto Suncatcher, la empresa ha realizado pruebas en tierra, pero "no hay prueba más efectiva que la real". Este proyecto tiene como objetivo desarrollar grandes clústeres de computación en órbita alrededor de la Tierra.

Una vez que el satélite esté operativo, se activará su TPU en ráfagas de 15 minutos para evitar sobrecargar sus sistemas de energía y gestión térmica. Este satélite se basa en una plataforma estándar de Planet Labs, pero ambas compañías están colaborando en un demostrador que se espera que despegue el próximo año, el cual contará con dos satélites diseñados específicamente para computación avanzada y capaces de manejar cargas de trabajo más grandes. Estas versiones futuras intentarán colaborar a través de un enlace de comunicación láser.

El Suncatcher no es el único cargamento de inteligencia artificial que viaja en este cohete de SpaceX, que está lanzando más de 100 cargas diferentes, incluyendo misiones de Satlyt y Cowboy Space Company.

Lo que distingue la iniciativa de Google de estas startups (y de SpaceX en sí) es que se trata de un proyecto a largo plazo. La meta de este "largo proyecto ambicioso", como lo describe Beals, es construir la infraestructura espacial y las cargas de trabajo de inteligencia artificial que existirán en el futuro. La compañía imagina un centro de datos orbital compuesto por una red de 81 satélites que vuelen en formación cercana, procesando información en paralelo.

Beals explicó: "El ancho de banda y la latencia entre los TPUs son cruciales cuando se intenta ejecutar una carga de trabajo en múltiples racks... estamos tratando de anticipar no solo las cargas de trabajo que existen hoy, sino dónde estarán en cinco años". Esto se debe a que los cohetes necesarios para escalar centros de datos orbitales de manera rentable aún no existen.

El jueves, Google también publicó una versión revisada por pares de su documento sobre centros de datos orbitales, que es uno de los análisis más rigurosos disponibles sobre cómo se lleva la computación al espacio. Este documento se publicará en Joule.

Uno de los aspectos más destacados del documento es cómo Google considera el acceso al espacio. Aunque los investigadores enfatizan que su análisis no es un estudio de viabilidad económica, ofrece una visión interesante de cómo la compañía prevé que los cohetes se vuelvan más económicos con el tiempo.

Al igual que todas las empresas de centros de datos, Google busca la colaboración de SpaceX para llevar sus naves al espacio. (Google también es un importante inversor en SpaceX.)

Los autores argumentan que los constructores de cohetes de Elon Musk han logrado una "curva de aprendizaje" que reduce los precios en aproximadamente un 20% al año desde el lanzamiento del cohete Falcon 1, y creen que es razonable esperar que la compañía pueda ofrecer precios de lanzamiento cercanos a $200 por kilogramo para 2035.

¿Qué se necesita para lograrlo? Basándose en la cantidad de carga lanzada por el Falcon 9, creen que una trayectoria similar de reducción de costos requerirá que Starship vuele 370,000 toneladas de carga al espacio. Esto implicaría aproximadamente 1,800 lanzamientos en los próximos 10 años, o 180 al año, siempre que pueda transportar 200 toneladas métricas en cada misión.

Este es un gran desafío para un vehículo que nunca ha volado más de cinco veces en un año. SpaceX predice que la compañía volará mucho más que eso; Elon Musk ha sugerido que Starship podría alcanzar una tasa de vuelo horaria en 2029, aunque Musk es conocido por hacer afirmaciones audaces.

La buena noticia, al menos según la investigación actualizada de Google, es que parece probable que sus chips sobrevivan a la radiación del espacio. La compañía tuvo que repetir las pruebas de sus chips en un acelerador de partículas después de darse cuenta de que la configuración de los chips proporcionaba más protección de la que realmente experimentarían. Esto resultó en un ligero aumento de errores en el circuito lógico del chip, pero la empresa sigue confiando en que sus chips pueden manejar grandes cargas de trabajo de inferencia en órbita durante la vida útil de cinco años de un satélite.

Beals comentó: "La tasa de error es muy baja si se considera las operaciones típicas de inferencia, ¿verdad? Como uno en un millón. Por otro lado, ya fue problemático para realizar, digamos, una ejecución de entrenamiento a gran escala donde se van a tener miles de chips funcionando durante meses".

Corrección: El titular de esta historia originalmente erróneamente indicó que la estimación de la curva de aprendizaje para los lanzamientos de Starship era de 1,600; en realidad es de 1,800.