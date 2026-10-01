Argentina abre el mercado de carne a Japón: una noticia de alto valor, pero con tiempo por delante

La apertura del mercado japonés para la carne argentina genera gran expectativa en el sector ganadero. Se trata de un destino altamente exigente y preciado, considerado “la joya de la corona” a nivel mundial. Así lo evaluó Víctor Tonelli, uno de los especialistas más reconocidos en ganadería y carnes del país, en diálogo con Cadena 3.

Aunque la noticia es reciente y de fuerte impacto simbólico, Tonelli clarificó que el acceso todavía enfrenta un arancel del 38% sobre el valor CIF (mercadería puesta en territorio japonés). Esto contrasta con el 21% que pagan competidores como Estados Unidos y Australia. “Es una noticia extraordinaria porque es un respaldo a nivel internacional de altísimo valor para la Argentina… que haya validado a Argentina es una noticia fantástica, realmente para festejar de pie”, destacó.

Sin embargo, advirtió que no se traducirá de inmediato en grandes volúmenes de negocio ni en un ingreso masivo de divisas. Estimó que podrían pasar dos años o más hasta lograr competitividad plena, tras nuevas negociaciones arancelarias.

En cuanto a los productos con mayores chances de ingreso rápido, el especialista apuntó a la lengua bovina. Este corte de menudencia se paga en Japón como en ningún otro lugar del mundo. Mientras las lenguas argentinas se exportan actualmente a un promedio de 4.300 dólares la tonelada, Uruguay —que ya tiene acceso— logra 11.000 dólares, es decir, 2,7 veces más. “Es muy probable que empecemos a vender lenguas a ese destino multiplicando por lo menos dos veces o más el valor que va a otros destinos”, señaló.

Respecto de los cortes cárnicos propiamente dichos, Tonelli explicó que países como Australia y Estados Unidos colocan en Japón piezas de alto valor, con mucho marmoreo, provenientes de animales pesados y con largos engordes a corral. Esos valores superan incluso los que Argentina obtiene en Europa. Uruguay, por su parte, envía mayormente carne para manufactura. “Allí hay una oportunidad”, dijo, aunque reiteró que el desarrollo del mercado llevará tiempo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el especialista subrayó que la validación japonesa funciona como un aval internacional que puede facilitar el ingreso a otros mercados del sudeste asiático, donde aún restan trámites por resolver. Sobre el panorama general de la ganadería argentina, Tonelli rechazó hablar de un simple “boom de precios” y prefirió denominarlo “la nueva era de la ganadería”.

Según explicó, el 84% de la oferta mundial de carne está atravesando un ciclo de retención (menor oferta de animales a faena para reconstruir stocks), un proceso que suele durar cinco años o más. Con una demanda firme a nivel global, la oferta será escasa durante mucho tiempo. “¿Podemos transformar este boom en una vaca viva de largo plazo… y claramente posicionarnos como para ser líderes, por lo menos, si no tanto en volumen, en gran calidad?”, se preguntó.

Para consolidar esta oportunidad, el especialista insistió en la necesidad de previsibilidad y reglas claras que no se interrumpan con medidas como precios cuidados, que en el pasado provocaron fuertes pérdidas de stock.

Entrevista de Informados, al Regreso.