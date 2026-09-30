"Volver al pasado": la carnicería que vende casi todos los cortes de carne a $11.999 el kilo
Claudio Cutsola, dueño del frigorífico en Moreno, redujo márgenes para ofrecer el 97% de los cortes vacunos a precios del año pasado.
30/09/2026 | 10:22Redacción Cadena 3
FOTO: El consumo de carne sigue cayendo.
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Una carnicería y frigorífico del partido bonaerense de Moreno generó furor entre los vecinos y en redes sociales tras lanzar la campaña "Volver al pasado", una iniciativa comercial que permite comprar casi la totalidad de los cortes de carne vacuna a un valor único de $11.999 por kilo, entre un 40% y 50% por debajo del promedio del mercado.
La propuesta abarca el 97% de los productos de la media res de novillito, incluyendo cortes populares y de alta demanda como el asado, bife ancho, bife angosto, bife de chorizo, cuadril, nalga, bola de lomo, peceto y tapas, quedando únicamente exceptuados el lomo, la entraña y el vacío.
"Miramos el entorno y vemos que la situación está muy difícil. El asado está a $11.999, la plancha de asado a $11.999 y todo lo que tiene que ver con la milanesa o los bifes también. Lo que más pide la gente en las estadísticas son los cortes para milanesa", explicó a Cadena 3 Claudio, dueño del establecimiento.
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El comerciante detalló que el volumen de ventas provocó que los clientes realicen compras integrales para abastecerse durante semanas: "Están gastando entre 60 mil y 80 mil pesos por persona más o menos, pero vienen y se llevan el carro completo".
La reducción de precios fue posible gracias a la eliminación de intermediarios en la cadena de comercialización —al tratarse de un frigorífico con venta directa al público— y a la decisión de acotar los márgenes de ganancia sobre el mostrador para traccionar volumen de venta en un contexto de retracción del consumo.
Lectura rápida
¿Qué campaña lanzó la carnicería en Moreno? La campaña "Volver al pasado", que ofrece cortes de carne vacuna a un valor único de $11.999 por kilo.
¿Quién es el dueño de la carnicería? El dueño es Claudio, quien explicó la situación del mercado de carne.
¿Cuándo se lanzó la campaña? La fecha exacta de lanzamiento no se menciona, pero se refiere a una situación actual en el mercado.
¿Dónde se encuentra la carnicería? En el partido bonaerense de Moreno, Argentina.
¿Cómo se logró la reducción de precios? Se logró eliminando intermediarios y acotando márgenes de ganancia para aumentar el volumen de ventas.