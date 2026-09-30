"Volver al pasado": la carnicería que vende casi todos los cortes de carne a $11.999 el kilo

Una carnicería y frigorífico del partido bonaerense de Moreno generó furor entre los vecinos y en redes sociales tras lanzar la campaña "Volver al pasado", una iniciativa comercial que permite comprar casi la totalidad de los cortes de carne vacuna a un valor único de $11.999 por kilo, entre un 40% y 50% por debajo del promedio del mercado.

La propuesta abarca el 97% de los productos de la media res de novillito, incluyendo cortes populares y de alta demanda como el asado, bife ancho, bife angosto, bife de chorizo, cuadril, nalga, bola de lomo, peceto y tapas, quedando únicamente exceptuados el lomo, la entraña y el vacío.

"Miramos el entorno y vemos que la situación está muy difícil. El asado está a $11.999, la plancha de asado a $11.999 y todo lo que tiene que ver con la milanesa o los bifes también. Lo que más pide la gente en las estadísticas son los cortes para milanesa", explicó a Cadena 3 Claudio, dueño del establecimiento.

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El comerciante detalló que el volumen de ventas provocó que los clientes realicen compras integrales para abastecerse durante semanas: "Están gastando entre 60 mil y 80 mil pesos por persona más o menos, pero vienen y se llevan el carro completo".

La reducción de precios fue posible gracias a la eliminación de intermediarios en la cadena de comercialización —al tratarse de un frigorífico con venta directa al público— y a la decisión de acotar los márgenes de ganancia sobre el mostrador para traccionar volumen de venta en un contexto de retracción del consumo.