Cadena 3 Motor: En YouTube con el 'cumple' de Oreste, el TCPK de Balcarce y el Rally de Laguna Larga

Con la sexta entrega audiovisual de 22' minutos les contamos que estuvimos en el Cumpleaños #88 de 'El Mago de Alta Gracia', Oreste Berta, que fuimos testigos directos de la reapertura del Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce -4.300 mts.- con el TC Pick Up y vivimos 'a la décima' la definición del Rally de Laguna Larga, otra gran presentación del Rally Cordobés. Como es costumbre, también dejamos cuestiones planteadas: ¿El TC cierra su temporada en 'La Barrosa'? Y... ¿está bien que dos grandes campeones, como Julián Santero y 'Manu' Urcera, no hayan podido correr en el Stock Car de Brasil porque la CDA del Automóvil Club Argentino les negó las licencias internacionales?

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Fue otro fin de semana con espectaculares coberturas, al estilo de Cadena 3 Motor. Nuestros micrófonos de la Cadena 3 Argentina vivieron la apertura de la Copa de Oro Shell V-Power de TCPK en el emocionante y multitudinario regreso al 'Fangio' balcarceño y la 7ª Fecha del Campeonato Rally Cordobés 2026 con una pelea cerrada por la victoria.

Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa lo contaron por la radio, por las redes y, hoy, vienen con las imágenes, las notas y los comentarios para revivir estos dos grandes eventos.

En 'Laguna' volvió a la victoria 'Santi' Baldo con el Citroën C3 que prepara su propio equipo en Jesús María. En las tierras del 'Chueco', frente a 40 mil personas, ganó Hernán Palazzo con la Toyota Hilux que le prepara Ezequiel 'Coco' Burani, tras un vibrantísimo duelo con Otto Fritzler, Mariano Werner y Diego Ciantini.

Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y de redes, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube. Un especial de 22' minutos lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3 -Marcos Villagra, Martín Yoris, Juan P. Brino-