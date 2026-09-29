La Corte anuló la absolución a César Milani y ordenó revisar el fallo por la muerte de Ledo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la absolución de César Santos del Corazón de Jesús Milani, ex jefe del Ejército, en la causa por la desaparición del soldado conscripto Agapito Ledo en 1976.

Por mayoría y con la intervención de conjueces, el máximo tribunal hizo lugar a los argumentos de la Procuración General, que cuestionó que la absolución de Milani por el beneficio de la duda pudiera justificarse a partir de la valoración de las pruebas realizada en las instancias anteriores.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci, quienes compartieron e hicieron suyos, “en lo pertinente”, los fundamentos y conclusiones del procurador general interino Eduardo Casal.

La Procuración sostuvo que tanto el tribunal oral como la Cámara Federal de Casación Penal omitieron valorar exhaustivamente circunstancias comprobadas de la causa al considerar que Milani no sabía ni tenía motivos para pensar que Ledo había sido víctima de un acto criminal y no un desertor.

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También señaló que no se había considerado que Milani habría mentido al consignar que el soldado desaparecido se había llevado sus pertenencias.

El conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas acompañó la decisión de dejar sin efecto la absolución y cuestionó que los tribunales inferiores analizaran “en abstracto” el papel de Milani y consideraran la deserción como “un mero trámite burocrático”.

En disidencia, Carlos Rosenkrantz sostuvo que correspondía confirmar la absolución. El juez afirmó que la participación concreta de cada imputado debía demostrarse más allá de toda duda razonable.

La desaparición de Agapito Ledo

El caso involucra a un joven que, mientras estudiaba historia y realizaba trabajo social junto al obispo de La Rioja Enrique Angelelli, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 del Ejército Argentino, con asiento en La Rioja.

La noche del 17 de junio de 1976 fue sacado por la fuerza de su cama y desapareció. Testimonios incorporados al expediente señalan que fue visto por última vez en diciembre de ese año como detenido en el Arsenal Miguel Azcuénaga, en San Miguel de Tucumán.

En el juicio oral, el excapitán Esteban Sanguinetti fue acusado por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio, mientras que el entonces subteniente Martín Miguel Milani fue señalado como encubridor y autor de falsedad ideológica. Según la causa, Sanguinetti ordenó iniciar actuaciones por deserción y Milani confeccionó el acta correspondiente.

En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió a Milani por el beneficio de la duda y condenó a Sanguinetti a 14 años de prisión. En 2021, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución del ex jefe del Ejército.

Tras las apelaciones de la Procuración y de las querellas, la Corte Suprema dejó ahora sin efecto esa confirmación. Según fuentes judiciales, el expediente será remitido nuevamente a la Cámara Federal de Casación Penal, que con otra integración deberá reevaluar la absolución de Milani.