FOTO: Condenan a seis meses de prisión a un hombre por exhibiciones obscenas frente a niños en Retiro

Buenos Aires, 29 de septiembre -- Un hombre ha sido condenado a seis meses de prisión efectiva por realizar exhibiciones obscenas mientras observaba a niños en el área de juegos de la Plaza San Martín, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

La investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, bajo la dirección de la auxiliar fiscal Agustina Carelli, y concluyó con un juicio abreviado homologado por el juez del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, Gonzalo Rua.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 25 de septiembre, en las cercanías del Monumento-Fuente al Primer Cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, a escasos metros del área de juegos de la Plaza San Martín.

Un grupo de padres, que se encontraba acompañando a sus hijos, observó que el hombre estaba realizando exhibiciones obscenas y dio aviso al 911. Al llegar la Policía de la Ciudad, el sospechoso intentó escapar, pero fue detenido.

Tras la intervención de la UFLA Este, se ordenó su detención y se recolectaron testimonios sobre lo ocurrido. Posteriormente, fue imputado por el delito de exhibiciones obscenas agravadas, según lo estipulado en el artículo 129, segundo párrafo, del Código Penal.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva y, a través de un juicio abreviado, las partes acordaron una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El juez Rua homologó el acuerdo de avenimiento 72 horas después del incidente y declaró reincidente al condenado, dado que contaba con tres sentencias previas.

Los antecedentes incluyen una condena por tentativa de robo en la provincia de Chaco, otra por el mismo delito en Santa Fe y una tercera por hurto en grado de tentativa dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº14 de la Capital Federal.

De este modo, el imputado fue condenado mediante un juicio abreviado, donde se homologaron sus antecedentes penales por una tentativa de robo en Chaco, otra por el mismo delito en Santa Fe y una tercera por hurto en grado de tentativa.