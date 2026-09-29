Brian Sarmiento se alista para su combate contra El Polaco en el evento Párense de Manos IV

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- El ex futbolista Brian Sarmiento, quien se destacó en el reality Gran Hermano: Generación dorada, se encuentra en plena preparación para un nuevo reto: un combate de boxeo contra el cantante Ezequiel Cwirkaluk, popularmente conocido como "El Polaco". Esta pelea se desarrollará en el marco del evento Párense de manos IV.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el esperado enfrentamiento tendrá lugar el viernes 18 de diciembre de 2026 en el estadio del Club Atlético Platense, ubicado en Vicente López.

En el día de hoy, Sarmiento llevará a cabo una presentación oficial en la que dará a conocer a su entrenador físico, quien lo guiará en su preparación para este desafío contra el artista de cumbia. Este evento se realizará en un centro de entrenamiento de Ingeniero Maschwitz y marcará el inicio de su proceso de acondicionamiento físico.

La identidad del entrenador se mantendrá en secreto hasta el momento de la presentación, que está programada para hoy a las 11:00.

Durante su encuentro previo con El Polaco, Sarmiento no dudó en lanzar un desafío directo, afirmando: "Escuchame una cosa Pola: deja de llorar, deja de sufrir. Preparate perro, porque te voy a romper todo". Este comentario ha elevado la expectativa en torno al enfrentamiento, generando un mayor interés mediático.

Por su parte, El Polaco también se está preparando para el combate y ha sido visto entrenando junto a Yésica "Tuti" Bopp, una reconocida boxeadora argentina y doble campeona mundial de la AMB y la OMB en las categorías de peso minimosca y mosca.

La organización del evento ha confirmado la participación de otros famosos que también se enfrentarán en el ring, como La Agusneta contra Brunenger, Cami Mayan frente a Luli González, y más, lo que promete una jornada llena de emoción y entretenimiento para los asistentes.