Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 29 de septiembre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Córdoba.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 61%, y la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el sur (170°), y la presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se esperan precipitaciones significativas durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Córdoba es el siguiente: el miércoles 30 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 25°, con cielo poco nublado. El jueves 1 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 20°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 2 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 26°, también con lluvias ligeras. Para el sábado 3 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 22°, con lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 4 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con cielo nublado.