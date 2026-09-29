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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre, Tucumán presenta lluvias ligeras y temperaturas que oscilan entre 17° y 21°. La humedad es alta, alcanzando el 88%, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste.

29/09/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Este martes 29 de septiembre, el clima en Tucumán se caracteriza por lluvias ligeras que han comenzado a afectar la región. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica similar debido a la alta humedad del 88%. La visibilidad se mantiene en 10000 metros, mientras que el viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 17° y una máxima de 21°. Las condiciones de lluvia ligera podrían persistir a lo largo de la jornada, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable a pesar de las precipitaciones.

Para el pronóstico extendido, el miércoles 30 de septiembre se anticipa un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 17° y 24°. El jueves 1 de octubre, las mínimas descenderán a 15°, mientras que las máximas alcanzarán los 22°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 2 de octubre, se espera un leve ascenso en las temperaturas, con mínimas de 17° y máximas de 31°, aunque también se prevén lluvias. Finalmente, el sábado 3 de octubre, las temperaturas se mantendrán entre 17° y 21°, con lluvias ligeras nuevamente en el pronóstico.

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