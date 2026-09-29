Un perro pitbull atacó a una mujer de 82 años en Villa Allende: los vecinos mataron al animal
Sucedió en barrio Lomas Sur. El can ya había sido judicializado por una agresión previa a otra señora, pero luego fue devuelto a sus propietarios.
29/09/2026 | 22:03Redacción Cadena 3
FOTO: Una vez más, un pitbull involucrado en un feroz ataque (archivo).
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Turno Noche
Una mujer de 82 años fue atacada este martes a la siesta por un perro pitbull en la ciudad cordobesa de Villa Allende y sufrió graves heridas.
El animal derribó a la víctima y la mordió hasta que varios vecinos intervinieron para intentar rescatarla. En el intento de detener el ataque, mataron al perro.
Según informó a Cadena 3 Pablo Cornet, intendente de Villa Allende, el perro ya había sido judicializado por un ataque previo. "No un perro que mordió a una mujer, le fracturó el fémur y uno de los dedos de la mano izquierda", detalló el intendente.
La mujer fue trasladada para recibir atención médica en el hospital de Jesús María, donde iba a ser operada.
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El siniestro ocurrió en el anillo externo, a la altura del barrio Ciudad de los Cuartetos, en inmediaciones del puente Rancagua. El menor habría intentado cruzar la arteria junto a otros tres niños.
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Cornet agregó que el animal había presentado antecedentes, ya que había mordido a otra señora de aproximadamente 60 años y había sido denunciado. Tras permanecer en un refugio canino, fue devuelto a sus propietarios por orden judicial hace dos años.
El ataque generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes ahora esperan que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes.
El hecho ocurrió en el barrio Lomas Sur y la comunidad se encuentra atenta a los avances de la situación.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una mujer de 82 años fue atacada por un perro pitbull en Villa Allende.
¿Quién informó sobre el ataque? El intendente Pablo Cornet informó a Cadena 3.
¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió este martes a la siesta.
¿Dónde tuvo lugar el ataque? En el barrio Lomas Sur de Villa Allende.
¿Cómo fue el desenlace? La mujer fue trasladada al hospital de Jesús María y el perro fue matado.
¿Por qué hay preocupación entre los vecinos? Porque el perro ya había tenido antecedentes de ataques previos.