Expectativa por nueva audiencia de Pity Álvarez tras su internación forzosa de 90 días
El Juzgado Civil N°4 decidió que el músico permanezca internado por tres meses tras evaluaciones psiquiátricas.
FOTO: Expectativa por nueva audiencia de Pity Álvarez tras su internación forzosa de 90 días
Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- Este miércoles se llevará a cabo una nueva audiencia en el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. La expectativa es alta tras la reciente decisión de su internación forzosa. El debate se desarrollará a partir de las 11:00 hs, y se espera que la defensa del músico presente un nuevo pedido relacionado con su situación médica.
Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños solicitarían la suspensión del debate oral debido a la incapacidad de Pity para asistir a las audiencias, como resultado del dictamen del Juzgado Civil N°4. Este juicio se centra en el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.
Recientemente, el Juzgado Civil N.º 4 recibió un informe del Área de Salud Mental de la Clínica Dharma, donde se evaluó a Álvarez el 23 de septiembre en el Hospital Tornú. En el informe se menciona que el músico "presenta riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros". Esto llevó a la confirmación de su internación por 90 días.
La situación de Cristian Gabriel Álvarez Congiú ha generado un gran interés mediático y social, y se espera que la audiencia de este miércoles arroje más claridad sobre su futuro judicial y su estado de salud.
Lectura rápida
¿Qué sucederá en la audiencia de Pity Álvarez?
Se desarrollará un nuevo debate en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 sobre su situación judicial.
¿Quiénes son los abogados de Pity?
Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños están a cargo de su defensa.
¿Por qué está internado Pity Álvarez?
Su internación se debe a un informe que indica riesgo para sí mismo y para terceros.
¿Cuánto tiempo estará internado?
La internación forzosa fue confirmada por un periodo de 90 días.
¿Qué delito se le imputa?
Se le imputa el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.
[Fuente: Noticias Argentinas]