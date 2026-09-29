Expectativa por nueva audiencia de Pity Álvarez tras su internación forzosa de 90 días

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- Este miércoles se llevará a cabo una nueva audiencia en el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. La expectativa es alta tras la reciente decisión de su internación forzosa. El debate se desarrollará a partir de las 11:00 hs, y se espera que la defensa del músico presente un nuevo pedido relacionado con su situación médica.

Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños solicitarían la suspensión del debate oral debido a la incapacidad de Pity para asistir a las audiencias, como resultado del dictamen del Juzgado Civil N°4. Este juicio se centra en el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.

Recientemente, el Juzgado Civil N.º 4 recibió un informe del Área de Salud Mental de la Clínica Dharma, donde se evaluó a Álvarez el 23 de septiembre en el Hospital Tornú. En el informe se menciona que el músico "presenta riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros". Esto llevó a la confirmación de su internación por 90 días.

La situación de Cristian Gabriel Álvarez Congiú ha generado un gran interés mediático y social, y se espera que la audiencia de este miércoles arroje más claridad sobre su futuro judicial y su estado de salud.