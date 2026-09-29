FOTO: Detienen a dos policías federales por su supuesta participación en robos en Villa Bosch

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- La Policía Bonaerense llevó a cabo la detención de dos funcionarios del área de Inteligencia de la Policía Federal Argentina, quienes están acusados de integrar una banda dedicada a realizar robos bajo la modalidad conocida como "escruche" (robo en ausencia de los moradores) en la localidad de Villa Bosch.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, las detenciones fueron realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tres de Febrero 9.ª, que forma parte de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tres de Febrero.

La investigación se inició tras un robo con efracción ocurrido el pasado 11 de julio en una vivienda ubicada en la calle Segundo Sombra al 5500, en Villa Bosch.

Mediante el análisis de registros fílmicos, los detectives lograron identificar el automóvil que utilizaron los delincuentes para llevar a cabo el robo: un Volkswagen Vento, que contaba con el apoyo de un segundo vehículo.

Luego de realizar vigilancias encubiertas y diversas tareas de campo, el vehículo fue interceptado en la localidad de San Miguel cuando los dos policías federales estaban por abordarlo.

Posteriormente, la Justicia emitió una orden de allanamiento de urgencia en la vivienda desde la cual la pareja acababa de salir, situada en calle Moine al 800 (Bella Vista). En este lugar se halló un arsenal significativo y dinero en monedas extranjeras sin justificar.

Los policías arrestados han sido identificados como D. G. P. (45 años), personal administrativo de la División Inteligencia de la Policía Federal Argentina y conductor del vehículo utilizado en los robos; y A. L. C. (43), también personal administrativo y acompañante.

Entre los objetos incautados se encuentran siete armas de fuego de puño (tres de ellas clasificadas como armas de guerra) y una considerable cantidad de municiones de diversos calibres, que fueron encontradas durante el registro en Bella Vista.

También se secuestró el automóvil Volkswagen Vento (patente AD 335 JG), crucial para los "escruches" investigados, además de 2400 dólares, 110 euros, teléfonos celulares y documentación que resulta relevante para la causa.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 10 del Departamento Judicial San Martín aprobó la actuación policial, ordenando la detención de ambos agentes bajo la calificación legal de "robo agravado por su comisión en poblado y en banda con efracción" y su traslado a sede judicial para prestar declaración indagatoria.