Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.

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El sorteo número 26574 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 8976, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Llamas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8976

2° 4734

3° 1267

4° 2860

5° 1380

6° 8939

7° 8343

8° 9181

9° 9895

10° 1969

11° 7836

12° 0093

13° 6256

14° 6901

15° 0280

16° 0623

17° 6049

18° 1263

19° 7496

20° 2136