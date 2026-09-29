Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.
El sorteo número 26574 de la quiniela nocturna se realizó el martes 29 de septiembre a las 21:00, destacando el número 8976 en la primera posición, representando a Las Llamas.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26574 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 8976, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Llamas).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8976
2° 4734
3° 1267
4° 2860
5° 1380
6° 8939
7° 8343
8° 9181
9° 9895
10° 1969
11° 7836
12° 0093
13° 6256
14° 6901
15° 0280
16° 0623
17° 6049
18° 1263
19° 7496
20° 2136
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26574 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 29 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 8976, que representa a Las Llamas.
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Qué posición ocupó el número 8976?
El número 8976 ocupó la primera posición.