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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.

El sorteo número 26574 de la quiniela nocturna se realizó el martes 29 de septiembre a las 21:00, destacando el número 8976 en la primera posición, representando a Las Llamas.

29/09/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 26574 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 8976, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Llamas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8976
2° 4734
3° 1267
4° 2860
5° 1380
6° 8939
7° 8343
8° 9181
9° 9895
10° 1969
11° 7836
12° 0093
13° 6256
14° 6901
15° 0280
16° 0623
17° 6049
18° 1263
19° 7496
20° 2136

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26574 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 29 de septiembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 8976, que representa a Las Llamas.

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Qué posición ocupó el número 8976?
El número 8976 ocupó la primera posición.

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