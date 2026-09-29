FOTO: El ACA lanza la Guía de la Ruta 3 en la FIT para impulsar el turismo federal

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- Durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), el Automóvil Club Argentino (ACA) lanzó la nueva Guía de la Ruta 3, una publicación diseñada para revalorizar uno de los corredores viales y turísticos más importantes de Argentina.

Este proyecto abarca el trayecto que conecta el país de norte a sur, contando con el reconocimiento oficial de diversas provincias y municipios. La presentación tuvo lugar en La Rural y reunió a un grupo destacado de autoridades y referentes del sector turístico.

Entre los asistentes se encontraban el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente del ACA, César Carman; y Marcela Vega, quien representa al área de Cartografía de la Gerencia de Servicios al Socio.

El evento también contó con la presencia de autoridades locales, miembros de la industria turística y periodistas, quienes pudieron conocer los detalles de esta nueva guía.

La obra se enfoca en dos regiones clave: Buenos Aires y Patagonia. La guía se presenta como una herramienta esencial para automovilistas, viajeros y turistas, resaltando atractivos, paisajes, patrimonio histórico y propuestas culturales de cada municipio. Varios gobiernos provinciales y comunas han declarado este material de Interés Turístico, destacando su importancia para el desarrollo y promoción de los destinos.

Durante su discurso, César Carman subrayó la importancia histórica del ACA, que cuenta con más de 120 años de trayectoria, afirmando: "Desde el ACA queremos ser parte de la experiencia de quienes recorren nuestro país. Esta guía recupera una tradición histórica y la proyecta hacia una nueva etapa para poner en valor cada comunidad de este gran corredor federal".

Por su parte, Marcela Vega destacó el trabajo técnico en cartografía realizado en colaboración con la Secretaría de Turismo de la Nación y las jurisdicciones provinciales, asegurando que se brindan datos actualizados para los viajeros.

Con esta iniciativa, el ACA refuerza sus vínculos con los actores del sector, promueve la integración territorial y vuelve a situar a la Ruta 3 en el centro del turismo nacional.