El ACA lanza la Guía de la Ruta 3 en la FIT para impulsar el turismo federal
El presidente del ACA, César Carman, destacó que la guía promueve la historia y cultura de cada comunidad en el corredor federal, esencial para el turismo en el país.
FOTO: El ACA lanza la Guía de la Ruta 3 en la FIT para impulsar el turismo federal
Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- Durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), el Automóvil Club Argentino (ACA) lanzó la nueva Guía de la Ruta 3, una publicación diseñada para revalorizar uno de los corredores viales y turísticos más importantes de Argentina.
Este proyecto abarca el trayecto que conecta el país de norte a sur, contando con el reconocimiento oficial de diversas provincias y municipios. La presentación tuvo lugar en La Rural y reunió a un grupo destacado de autoridades y referentes del sector turístico.
Entre los asistentes se encontraban el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente del ACA, César Carman; y Marcela Vega, quien representa al área de Cartografía de la Gerencia de Servicios al Socio.
El evento también contó con la presencia de autoridades locales, miembros de la industria turística y periodistas, quienes pudieron conocer los detalles de esta nueva guía.
La obra se enfoca en dos regiones clave: Buenos Aires y Patagonia. La guía se presenta como una herramienta esencial para automovilistas, viajeros y turistas, resaltando atractivos, paisajes, patrimonio histórico y propuestas culturales de cada municipio. Varios gobiernos provinciales y comunas han declarado este material de Interés Turístico, destacando su importancia para el desarrollo y promoción de los destinos.
Durante su discurso, César Carman subrayó la importancia histórica del ACA, que cuenta con más de 120 años de trayectoria, afirmando: "Desde el ACA queremos ser parte de la experiencia de quienes recorren nuestro país. Esta guía recupera una tradición histórica y la proyecta hacia una nueva etapa para poner en valor cada comunidad de este gran corredor federal".
Por su parte, Marcela Vega destacó el trabajo técnico en cartografía realizado en colaboración con la Secretaría de Turismo de la Nación y las jurisdicciones provinciales, asegurando que se brindan datos actualizados para los viajeros.
Con esta iniciativa, el ACA refuerza sus vínculos con los actores del sector, promueve la integración territorial y vuelve a situar a la Ruta 3 en el centro del turismo nacional.
Lectura rápida
¿Qué presentó el ACA?
El ACA lanzó la nueva Guía de la Ruta 3 en la FIT para revalorizar el corredor federal.
¿Quiénes participaron del evento?
Asistieron Daniel Scioli, César Carman y Marcela Vega, junto a autoridades locales y periodistas.
¿Qué regiones abarca la guía?
La guía se enfoca en las regiones de Buenos Aires y Patagonia, destacando sus atractivos turísticos.
¿Por qué es importante la guía?
Es considerada de Interés Turístico por varias provincias, promoviendo el desarrollo y la cultura local.
¿Cuál es el objetivo del ACA con esta guía?
El ACA busca ser parte de la experiencia de los viajeros y poner en valor cada comunidad del corredor federal.
[Fuente: Noticias Argentinas]