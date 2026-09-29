FOTO: Cecilia Milone denunció a Nito Artaza por hostigamiento: "Estoy al límite y tengo miedo"

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- La separación entre Nito Artaza y la cantante Cecilia Milone suma un nuevo capítulo, ya que la artista ha decidido presentar una denuncia por hostigamiento contra el humorista. Esta decisión se origina en declaraciones realizadas por Artaza durante su actuación en la obra Argenmatch, en la que comparte escenario con Miguel Ángel Cherutti.

En una reciente aparición en el programa Intrusos (América TV), Milone compartió detalles sobre la denuncia. La cantante se sintió impulsada a actuar legalmente tras ciertos comentarios que Artaza hizo sobre su relación pasada y su vínculo con Chico Novarro. "Llevo unos días muy difíciles. Este fin de semana casi no dormí, fui y vine de la oficina de violencia doméstica para denunciar a Nito por el hostigamiento en televisión", expresó la artista.

Milone también manifestó que se sintió afectada por una nota en la que Artaza insinuó que su decisión de mantener contacto cero fue de mutuo acuerdo, algo que no comparte. "Me cayó mal que en una nota de TV diera a entender que el contacto cero es de mutuo acuerdo. Necesito que la vida me devuelva la normalidad, aunque no tengo demasiadas esperanzas", comentó.

En su búsqueda de justicia, Milone se acercó a la Oficina de Violencia Doméstica para formalizar su denuncia. Según indicó, la jueza podría prohibir a Artaza mencionarla o filtrar información a la prensa, y de no cumplir, enfrentaría una causa penal. "Ahora tengo los abogados que me asignó el Estado", aseguró.

La cantante admitió que ha mantenido un perfil bajo respecto a esta situación debido al temor a la reacción de Artaza: "Estuve al límite de mi angustia y lo hice todo sola para que no se filtrara nada porque le tengo miedo".

Por su parte, Artaza ha declarado que enfrenta la situación con humor y que respeta las relaciones que ha tenido en su vida. Sin embargo, también afirmó que el contacto cero fue una decisión de Milone, lo que parece haber exacerbado la angustia de la cantante.