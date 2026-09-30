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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Este miércoles 30 de septiembre, Mendoza presentará un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 10° y 21°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves durante la jornada.

30/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 54%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para este miércoles, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Durante el día, el cielo se mantendrá con nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de un clima templado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y la visibilidad será excelente. Los vientos serán suaves, contribuyendo a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 1 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°, con cielo nuevamente con nubes dispersas. El viernes 2 de octubre, la temperatura mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 31°, con nubes rotas. Para el sábado 3 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 4 de octubre, se pronostica una mínima de 14° y una máxima de 22°, con nubes cubiertas. Finalmente, el lunes 5 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 20°, con lluvias ligeras esperadas.

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