La mamá de Sofía Herrera, a 18 años de la desaparición: “La esperanza de abrazarla me da fuerzas”

FOTO: María Elena Delgado, con una foto de cómo sería su hija hoy (archivo).

El 28 de septiembre de 2008, Sofía Jazmín Herrera, de tres años, desapareció de un camping de Río Grande, en Tierra del Fuego. Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio y su búsqueda permanece activa.

El caso se ha convertido en un símbolo de esperanza para su familia y ha sensibilizado a la sociedad argentina.

María Elena Delgado, madre de Sofía, expresó a Cadena 3: "Nosotros no dejamos de buscarla nunca. Siempre la tenemos presente. Siempre compartimos su imagen".

Sofía, que hoy tendría 21 años, sigue viva en la memoria de su familia y de muchos argentinos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El caso de Sofía inspiró la creación del Alerta Sofía, un protocolo para acelerar la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos. "Se activó 11 veces y se encontraron siete chicos, pero tres no fueron localizados porque la alerta se activó tarde", señala María Elena.

La mujer recordó las primeras horas de la pérdida de su hija: "Sofi desapareció a las 11.15 de la mañana y la policía llegó dos horas después". La falta de un protocolo adecuado en ese momento complicó la búsqueda. "Se hizo lo que creyeron conveniente, pero Sofi no apareció en los primeros días".

La madre de Sofía continúa viviendo en la misma casa donde Sofía creció. "La esperanza de encontrar a Sofi y de volver a abrazarla es lo que me da fortaleza. Yo digo que mi hija puede aparecer en cualquier momento".

María Elena también mencionó que su hija menor, quien nació cuatro meses después de la desaparición y ha crecido con la búsqueda de su hermana. "Ella sabe que la buscamos y siempre nos acompaña", contó.

Sobre la posibilidad de que Sofía esté viva, María Elena afirmó: "A Sofi la sacaron del lugar. Nunca se encontró nada de ella en la zona donde desapareció".

El caso de Sofía ha dejado una herida abierta en su familia. "Es una incertidumbre de no saber qué pasó con Sofi. Esto no se cierra nunca, porque no tiene final".

La búsqueda sigue y la esperanza de encontrarla permanece intacta.

Entrevista de "Turno Noche".