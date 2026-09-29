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Córdoba: mujer de 82 años sufrió fractura de fémur tras ataque de un pitbull

La víctima fue encontrada tendida en el suelo con lesiones en una pierna y debió ser trasladada al hospital de Unquillo. Otra mujer de 72 años resultó lastimada.

29/09/2026 | 23:32Redacción Cadena 3

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Córdoba: mujer de 82 años sufrió fractura de fémur tras ataque de un pitbull

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Una mujer de 82 años fue atacada por un perro de raza Pitbull en la localidad cordobesa de Villa Allende, lo que le provocó una fractura de fémur.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, personal de la Policía de Córdoba llegó al domicilio de la víctima, ubicado en Barcelona al 1723, en el barrio Lomas Sur. Allí encontraron a la jubilada tendida en el suelo y con lesiones en el miembro inferior derecho.

Un vecino indicó que la mujer fue atacada por un pitbull. Ante esta situación, se solicitó un servicio de emergencias, cuyos profesionales asistieron a la damnificada y confirmaron que presentaba lesiones compatibles con mordeduras de perro, además de una fractura de fémur.

La mujer fue trasladada al Hospital de Unquillo para recibir atención médica. Durante el operativo, los profesionales también asistieron a otra mujer de 72 años, quien tenía una herida cortante en una de las manos y fue llevada para su atención.

En el lugar, los efectivos encontraron un pitbull sin vida, que presentaba heridas cortantes en varias partes de su cuerpo. Las circunstancias del ataque se encuentran bajo investigación.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Villa Allende?
Una mujer de 82 años fue atacada por un pitbull y sufrió una fractura de fémur.

¿Dónde ocurrió el ataque?
El ataque tuvo lugar en la localidad de Villa Allende, Córdoba.

¿Qué lesiones sufrió la víctima?
La mujer sufrió una fractura de fémur y lesiones por mordeduras de perro.

¿Qué pasó con otra mujer?
Otra mujer de 72 años también resultó herida, con una cortadura en la mano.

¿Qué se encontró en la escena?
En el lugar se halló un pitbull sin vida con heridas cortantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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