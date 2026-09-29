FOTO: Córdoba: mujer de 82 años sufrió fractura de fémur tras ataque de un pitbull

Una mujer de 82 años fue atacada por un perro de raza Pitbull en la localidad cordobesa de Villa Allende, lo que le provocó una fractura de fémur.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, personal de la Policía de Córdoba llegó al domicilio de la víctima, ubicado en Barcelona al 1723, en el barrio Lomas Sur. Allí encontraron a la jubilada tendida en el suelo y con lesiones en el miembro inferior derecho.

Un vecino indicó que la mujer fue atacada por un pitbull. Ante esta situación, se solicitó un servicio de emergencias, cuyos profesionales asistieron a la damnificada y confirmaron que presentaba lesiones compatibles con mordeduras de perro, además de una fractura de fémur.

La mujer fue trasladada al Hospital de Unquillo para recibir atención médica. Durante el operativo, los profesionales también asistieron a otra mujer de 72 años, quien tenía una herida cortante en una de las manos y fue llevada para su atención.

En el lugar, los efectivos encontraron un pitbull sin vida, que presentaba heridas cortantes en varias partes de su cuerpo. Las circunstancias del ataque se encuentran bajo investigación.