Elon Musk y su xAI parecen haber troleado el lanzamiento de Dots de OpenAI

El reciente lanzamiento de Dots, el nuevo agente de inteligencia artificial de OpenAI, generó revuelo en el ámbito tecnológico, pero lo que realmente acaparó la atención fue la supuesta broma que realizó Elon Musk a través de su empresa xAI. Antes de que OpenAI presentara su producto, Musk había adquirido el dominio "dot.com", que ahora redirige a la página de descarga del chatbot Grok.

Este movimiento no pasó desapercibido, especialmente considerando que Dots presenta un avatar colorido y amigable, mientras que el dominio de Musk parece ser una clara referencia a la nueva oferta de OpenAI. La compra del dominio se registró en julio, según el registro Whois, lo que sugiere que Musk estaba al tanto del lanzamiento de Dots mucho antes de que se hiciera oficial.

La comunidad en línea ha especulado sobre las verdaderas intenciones detrás de esta adquisición. Algunos sugieren que xAI podría haber adquirido el dominio por razones convencionales, como evitar errores tipográficos comunes. Sin embargo, la teoría más divertida es que Musk y su equipo hicieron una broma al anticiparse a OpenAI y hacerse con el dominio justo antes del anuncio.

El usuario anónimo de X, conocido como @birdabo, fue quien primero notó el dominio y lo compartió en un tweet que se volvió viral. En su publicación, se burló del hecho de que el dominio redirigía directamente a la página de descarga de Grok, lo que generó risas y comentarios en la comunidad tecnológica.

Por otra parte, el dominio "dots.com", que encajaría perfectamente con el nombre del producto de OpenAI, pertenece actualmente a una empresa que ya no está en funcionamiento. Esto ha llevado a algunos a especular que, si la intención de Musk era hacer una broma de venganza, adquirir ese dominio sería un paso adicional en su plan.

En conclusión, la jugada de Musk no solo ha sido ingeniosa, sino que también ha generado un gran revuelo en las redes sociales, convirtiendo un lanzamiento de producto en un espectáculo que todos quieren seguir. Este episodio subraya la competitividad en el mundo de la inteligencia artificial y el humor que puede surgir en medio de la rivalidad entre empresas.