La presión crece para que una mujer asuma el liderazgo de la ONU por primera vez en su historia

FOTO: Mientras ONU reflexiona sobre próximo secretario general, muchos dicen que ya toca que sea una mujer

En un momento en que la lucha por la igualdad de género enfrenta una reacción adversa, aumenta la presión para que la próxima líder de Naciones Unidas sea una mujer por primera vez en sus más de 80 años de historia.

Esta contradicción no pasa desapercibida para ONU Mujeres, la agencia que encara una ardua batalla para promover los derechos de las mujeres y las niñas —y para que las mujeres ocupen puestos de liderazgo en organizaciones internacionales, en gobiernos, en empresas, en el sector tecnológico y en el creciente debate sobre la inteligencia artificial.

Según el reciente "panorama de género" de la agencia, al ritmo actual se necesitarán 171 años para alcanzar la igualdad de género, un objetivo que la ONU se fijó inicialmente para 2015 y luego retrasó a 2030. También hay otros datos desalentadores: casi una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual; casi una de cada cinco niñas se casa antes de los 18 años, y al ritmo de los últimos cinco años, la paridad de género en los parlamentos no se alcanzará hasta 2089.

Tras años de avances, el liderazgo político de las mujeres también está perdiendo impulso, con seis de cada siete países aún dirigidos por hombres.

Sarah Hendriks, una funcionaria de alto rango de ONU Mujeres, afirmó que la reunión anual de líderes mundiales, que acaba de concluir en el salón de la Asamblea General, "reflejó en gran medida un mundo dominado por los hombres, tanto en términos de representación como de contenido".

Celebró el "refuerzo desproporcionado" a la posibilidad de que una mujer sea la próxima jefa de la ONU, lo cual, según indicó, trasciende las regiones del mundo y divisiones políticas, y resultó "estimulante".

"Esto no es solo una cuestión de simbolismo", dijo a The Associated Press. "Es una cuestión de si la ONU refleja realmente la igualdad que le pide al mundo que defienda".

"No podemos pedir a los gobiernos que desmantelen las barreras al liderazgo de las mujeres mientras aceptamos esas barreras en nuestras propias instituciones", sostuvo. "No podemos decirles a las empresas que rompan los techos de cristal mientras la ONU deja intactos nuestros propios techos".

Durante la reunión de alto nivel de una semana que terminó el lunes, Hendriks señaló que los líderes señalaron que las mujeres "deben tener las mismas oportunidades de ocupar los cargos más poderosos del mundo, incluido este —y, de hecho, especialmente este—".

Entre quienes se pronunciaron estuvo el presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta, coganador del Nobel de la Paz en 1996. Manifestó que, después de más de 80 años, "deberíamos tener la sabiduría suficiente y elegir a una mujer de integridad incuestionable". Y el presidente de Botsuana, Duma Boko, lamentó "un capítulo inconcluso en la historia de esta organización": que después de ocho décadas "Naciones Unidas aún no han sido dirigidas por una mujer como secretaria general".

Actualmente hay siete candidatos para reemplazar a António Guterres, cuyo segundo mandato de cinco años termina el 31 de diciembre. En la lista hay cuatro mujeres y tres hombres; la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, retiró su candidatura.

Dos mujeres —la jefa de comercio de la ONU, Rebeca Grynspan, de Costa Rica, y la embajadora de Guyana ante el organismo, Caroline Rodrigues Birkett— encabezaron la última encuesta informal en el Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros, el martes, con el jefe de la agencia nuclear, Rafael Grossi, muy cerca en tercer lugar. Grynspan obtuvo 10 votos a favor y tres en contra, mientras que Rodrigues-Birkett sumó seis y Grossi siete, según dos diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato porque la votación fue privada. Algunos diplomáticos dijeron que los resultados podrían animar a nuevos candidatos.

Por tradición, el cargo de secretario general rota por región, por lo que esta vez le correspondería a América Latina, aunque hay dos aspirantes africanos. Aunque la Asamblea General tiene la última palabra, la toma de decisiones recae en los cinco miembros con poder de veto del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Han guardado silencio sobre sus preferencias, aunque el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el sábado que Grynspan y Rodrigues-Birkett "cumplen los criterios".

Hendriks, directora de políticas, programas y de la división intergubernamental de ONU Mujeres, dijo que la elección, para ella, trata en realidad sobre el tipo de multilateralismo que Naciones Unidas quiere para los próximos 80 años.

Durante la reunión, indicó que se redujo el énfasis en la igualdad de género en los discursos de los 193 Estados miembro. Los líderes hablaron extensamente sobre los conflictos en Oriente Medio, Ucrania y otros lugares; sobre paz y seguridad; sobre la reforma de la ONU, y, en algunos casos, sobre cambio climático, desarrollo, finanzas e inteligencia artificial. "Pero la igualdad de género fue mucho menos notable como prioridad política".

Según Hendriks, la dimensión de género de la transformación tecnológica actual, incluyendo el uso de la IA, recibió mucha menos atención. Apuntó que esto es una preocupación grave porque "si construimos un futuro tecnológico sin mujeres", la desigualdad quedará incorporada. En este momento, afirmó, las mujeres ocupan apenas el 22% de los puestos profesionales relacionados con la inteligencia artificial a nivel mundial y solo el 14% de los cargos de liderazgo, "pero nadie hablaba de eso".

Aun así, hubo algunos defensores. El presidente de Liberia, Joseph Boakai, dijo a la asamblea que "la igualdad de género es esencial. Cuando las mujeres lideran, los acuerdos de paz duran más, las economías crecen más rápido y el gobierno se vuelve más responsable".

En su último discurso sobre el "estado del mundo", con el que abrió la reunión, Guterres calificó la desigualdad de género como la forma más universal de desigualdad.

"En todas partes, las mujeres y las niñas siguen enfrentando discriminación, violencia, exclusión y abusos", manifestó. "En todo el mundo, sus derechos están retrocediendo. Sus voces son silenciadas. Sus cuerpos convertidos en campos de batalla. Y sus libertades tratadas como monedas de cambio".

Calificándolo de "desperdicio profundo para la humanidad", el jefe de la ONU dijo que las mujeres hacen que la paz sea más duradera, las economías más dinámicas y las instituciones más eficaces.

A lo largo de sus 10 años como secretario general, Guterres aseveró que Naciones Unidas ha alcanzado por primera vez en su historia la paridad de género en sus altos cargos, así como en sus sedes y en el personal profesional.

"La igualdad no es un sueño. Es una decisión", declaró. "Si Naciones Unidas puede cambiar, también pueden hacerlo los gobiernos. También los parlamentos. También las empresas. También los procesos de paz. Y también esta Asamblea General".