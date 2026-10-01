Detenido un británico-iraní por posible ataque a base aérea de Estados Unidos en Inglaterra

LONDRES (AP) — Las autoridades británicas han establecido conexiones con Irán en el marco de una investigación sobre un posible atentado terrorista. La policía detuvo a un ciudadano británico-iraní, de 27 años, quien es sospechoso de haber planeado un ataque en una base aérea estadounidense ubicada en Inglaterra. Este arresto se llevó a cabo en Londres el jueves, y las fuerzas de seguridad también realizaron registros en dos propiedades en la capital británica, según un comunicado emitido por la Policía Antiterrorista.

En el contexto de la investigación, un ciudadano británico de 26 años fue interrogado por la policía bajo advertencia, lo que significa que la entrevista fue grabada y podría ser utilizada en futuros procesos judiciales. Además, el domingo anterior, la policía había detenido a cinco hombres, todos ciudadanos británicos de unos 20 años, en relación con el incidente ocurrido cerca de la base aérea Fairford, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses para llevar a cabo operaciones en Irán. Estos cinco sospechosos han sido liberados bajo fianza.

Las autoridades han indicado que se encontró una cantidad de un acelerante, específicamente gasolina, en tres furgonetas relacionadas con los cinco hombres, aunque no se hallaron explosivos. Vicki Evans, coordinadora nacional principal de la Policía Antiterrorista, declaró que la investigación es "enormemente compleja" y que sus equipos especializados están evaluando múltiples líneas de investigación.

"Como hemos dejado claro, estamos analizando todos los posibles ángulos, incluida una posible implicación de un Estado extranjero", agregó Evans. Por su parte, el primer ministro Andy Burnham ha afirmado que el Reino Unido tiene "indicios sólidos" de que Irán podría haber tenido algún papel en el incidente, aunque el país persa ha negado cualquier implicación.

La base aérea, situada a 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Londres, ha sido un punto estratégico para bombarderos estadounidenses durante décadas, especialmente en conflictos en Oriente Medio, incluida la reciente guerra con Irán.

Altos funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación por la decisión de liberar bajo fianza a los cinco sospechosos. El presidente Donald Trump comentó: "Yo no habría hecho eso", mientras que el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que muchas personas estaban "perturbadas" por esta medida.

Burnham aseguró que las autoridades tienen la investigación bajo "el control más firme" y que han estado "hablando con sus homólogos en Estados Unidos toda la semana para explicar lo que está ocurriendo aquí, cómo se están llevando a cabo las investigaciones".

Por otro lado, funcionarios británicos han advertido que grupos títeres de Irán han estado detrás de una serie de incendios provocados y otros ataques en Gran Bretaña y otros países, muchos de ellos dirigidos contra la comunidad judía, con el objetivo de sembrar el miedo. Además, han alertado que Teherán podría ampliar sus objetivos en el Reino Unido si los conflictos en Oriente Medio continúan.