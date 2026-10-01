Putin advierte sobre uso de armas en caso de ataque a Kaliningrado por la OTAN

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- El presidente ruso, Vladimir Putin, hizo una declaración este jueves en la que advierte que Rusia podría recurrir a "todo tipo de armas", incluidas las nucleares, si las fuerzas de la OTAN atacan el enclave de Kaliningrado. Sin embargo, enfatizó que su país "no tiene la intención" de iniciar un conflicto.

Durante el foro político anual de Valdái, Putin afirmó: "Si se llegara a un ataque directo contra Rusia, en este caso contra Kaliningrado, la cuestión del uso de todo tipo de armas de las que disponemos estaría sobre la mesa". Esta declaración se produce en un contexto de crecientes tensiones en torno a este territorio, que se encuentra en el mar Báltico y limita con Polonia y Lituania.

En los últimos meses, los países de la OTAN han llevado a cabo varias maniobras militares cerca de las fronteras de Kaliningrado, lo que llevó a Moscú a enviar un documento en el que condena un aumento "sin precedentes" de la actividad militar de la Alianza en sus fronteras occidentales.

La OTAN, por su parte, respondió condenando la "retórica nuclear irresponsable" de Rusia que se refleja en dicho documento. Putin también criticó los "sucesivos ejercicios militares en el mar Báltico" y los "intentos de interceptación" de buques rusos, lo que, según él, constituye una escalada.

El mandatario ruso enfatizó: "No tenemos la intención de atacar a nadie (...). Pero si nos enfrentamos a una agresión, responderemos. Y los ciudadanos de los países europeos deben entenderlo".