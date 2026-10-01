Putin advierte sobre uso de armas en caso de ataque a Kaliningrado por la OTAN
Esta advertencia se produce en un momento en que aumentan las tensiones en torno a este territorio situado en el mar Báltico y que limita con Polonia y Lituania.
FOTO: Presidente de Rusia, Vladímir Putin.
Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- El presidente ruso, Vladimir Putin, hizo una declaración este jueves en la que advierte que Rusia podría recurrir a "todo tipo de armas", incluidas las nucleares, si las fuerzas de la OTAN atacan el enclave de Kaliningrado. Sin embargo, enfatizó que su país "no tiene la intención" de iniciar un conflicto.
Durante el foro político anual de Valdái, Putin afirmó: "Si se llegara a un ataque directo contra Rusia, en este caso contra Kaliningrado, la cuestión del uso de todo tipo de armas de las que disponemos estaría sobre la mesa". Esta declaración se produce en un contexto de crecientes tensiones en torno a este territorio, que se encuentra en el mar Báltico y limita con Polonia y Lituania.
En los últimos meses, los países de la OTAN han llevado a cabo varias maniobras militares cerca de las fronteras de Kaliningrado, lo que llevó a Moscú a enviar un documento en el que condena un aumento "sin precedentes" de la actividad militar de la Alianza en sus fronteras occidentales.
La OTAN, por su parte, respondió condenando la "retórica nuclear irresponsable" de Rusia que se refleja en dicho documento. Putin también criticó los "sucesivos ejercicios militares en el mar Báltico" y los "intentos de interceptación" de buques rusos, lo que, según él, constituye una escalada.
El mandatario ruso enfatizó: "No tenemos la intención de atacar a nadie (...). Pero si nos enfrentamos a una agresión, responderemos. Y los ciudadanos de los países europeos deben entenderlo".
Lectura rápida
¿Qué advirtió Putin?
Advirtió que Rusia podría usar "todo tipo de armas", incluidas nucleares, si hay un ataque a Kaliningrado.
¿Cuándo se realizó la advertencia?
La advertencia se emitió durante el foro político anual de Valdái, el 1 de octubre.
¿Cuál es el contexto de la advertencia?
Aumentan las tensiones en torno a Kaliningrado, un enclave limitado por Polonia y Lituania.
¿Cómo respondió la OTAN?
La OTAN condenó la "retórica nuclear irresponsable" de Rusia tras recibir un documento de Moscú.
¿Qué dijo Putin sobre la intención de Rusia?
Reiteró que Rusia no tiene la intención de atacar a nadie, pero que responderá ante una agresión.
[Fuente: Noticias Argentinas]