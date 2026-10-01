Platense se impone ante Estudiantes y avanza a semifinales de la Copa Argentina

Platense logró una importante victoria por 1 a 0 frente a Estudiantes de La Plata, lo que le permitió clasificar a las semifinales de la Copa Argentina. El partido tuvo lugar en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

El único gol del encuentro fue anotado por Gonzalo Lencina a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando el partido se encontraba muy disputado. Con este resultado, el equipo dirigido por Martín Palermo se enfrentará en la próxima ronda a Atlético Tucumán, que avanzó tras vencer a Independiente Rivadavia de Mendoza en una definición por penales.

El encuentro fue marcado por un juego intenso en el medio campo, donde ambos equipos generaron pocas oportunidades de peligro. Sin embargo, Platense mostró mayor control del balón desde el inicio del partido.

Una de las primeras llegadas claras fue a los 11 minutos, cuando Martín Barrios exigió a Fernando Muslera tras un buen pase de Nicolás Retamar. Luego, a los 40 minutos, Retamar realizó un centro desde la izquierda que Bruno Sepúlveda no pudo concretar.

Estudiantes tuvo su primera oportunidad clara un minuto después, cuando Guido Carrillo cabeceó un centro en el área, pero el balón salió desviado.

En el segundo tiempo, ambos entrenadores realizaron cambios para intentar cambiar el rumbo del partido. Bautista Kociubinski tuvo una buena oportunidad desde fuera del área, pero su remate se fue cerca del arco.

A los 25 minutos, Bautista Merlini también se acercó al gol con una buena jugada, pero su disparo pasó cerca del palo izquierdo de Muslera.

El momento decisivo llegó a los 37 minutos, cuando Palermo decidió sustituir a Sepúlveda por Lencina. Apenas un minuto después, Lencina se convirtió en el héroe del partido al marcar el gol de la victoria. La jugada comenzó con una buena acción de Gauto, quien asistió a Tomás Silva para que este enviara un centro preciso que Lencina conectó con un cabezazo.

A partir de ese momento, Estudiantes no pudo reaccionar y no logró igualar el marcador, lo que permitió a Platense celebrar su primera clasificación a semifinales en la historia de la Copa Argentina. En la otra llave, Banfield y Boca Juniors disputarán la otra semifinal, mientras que la AFA anunciará las fechas y horarios de los partidos decisivos en las próximas semanas.